九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市豐原警分局廖姓女警外勤服務資歷未滿1年，轉調豐原警分局警備隊支援人稱「內勤」的秘書室涼缺，遭人投訴；對此，豐原警分局澄清，該女警是分局第一梯次培訓新聞種子人員，配合分局內勤秘書室時間，每日編排6小時實務訓練，另4小時仍服警備隊的外勤勤務。

原在台中市警察局豐原分局豐東所服務的廖姓女警，身高171公分、九頭身的她外型出眾，從警前曾任鋼琴老師，去年更因此博上新聞版面。

廖姓女警上月卻從豐東所轉調同分局警備隊，知情人士透漏，廖從警不到1年，卻對於進內勤「相當積極」，曾擔任過市警局小編的她希望能善用所學、進入秘書室協助新聞處理。未料，轉調沒幾日就遭其他員警眼紅檢舉。

豐原警分局秘書室澄清，為加強各所新聞處理品質與時效，分局正在施行「種子人員培訓計畫」，初步規劃每期10天，配合分局內勤上班時間，每日編排6小時至秘書室實務訓練、4小時輪服外勤。

廖姓女警為第一梯次培訓人員，自7月29日起至8月12日訓練期滿，回勤務單位正常輪服勤務，也就是回到外勤警備隊服務，遇重要或緊急新聞事件時，再個案支援協助處理輿情。

秘書室指出，接下來預計是頂街所鍾姓警員接受訓練，但考量社會觀感，分局將優先以警員派出所勤務為主，另編排班表4至6小時，讓各所新聞承辦人到祕書室接受訓練。

另有女警指出，廖姓女警在警備隊卻不用輪值性侵害案件，對其他派出所女警不公一事；對此，秘書室主任蘇孫鍾表示，經了解是分局負責編排輪值女警的防治組「誤會了」，廖姓女警同在外勤單位服務，需與其他女警照輪值性侵害案件，沒有差別。