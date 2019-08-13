人臉辨識系統好強 迷途老婦靠警用M-Police找到家
桃園市內壢區日前一名7旬老婦人，自行走路離家後便找不到回家的路，迷失街頭久坐在茄苳加油站旁，所幸加油站員工發現不對勁，趕緊通報警方。八德分局高明派出所員警抵達現場後，由於老婦緊張不安，無法回答任何問題，靈機一動使用警用電腦M-Police臉部辨識功能，順利通知老婦家屬。
年約7旬的張姓老婦在10日以步行的方式離開家後，疑似精神不濟迷失回家方向蹲坐茄苳加油站旁。警方在晚間5點接獲通報後，八德分局高明派出所巡佐朱晉德及警員王龍乾隨即抵達現場，發現老婦手提塑膠袋中裝著蔬菜水果，嘴裡振振有詞說著要去市場買菜，員警再詢問老婦不是已經買好菜了，老婦激動的回應「不要抓我」，王龍乾見狀認為應先安撫老婦激動的情緒，再細心引導詢問姓名及住址，但仍未果。
王龍乾靈光一現，想起常用警用電腦M-Police臉部辨識功能，使用該系通功能，掃描婦人臉部照片後再逐一比對，終於搜尋到老婦家住內壢及老婦家屬的聯絡方式，趕緊通知家屬到派出所將老婦帶回。老婦兒子趕抵派出所時表示，家離市場其實不遠，但隨著年紀漸增，媽媽的體力及精神每況愈下，到陌生環境更是容易緊張不安，才會走錯方向來到八德。
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