貼心精障女想賺錢孝順父母 外出找工作卻迷路獲警尋回

2019-08-13 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市患有輕度精障的林姓女子，因不忍父母長期照顧自己太辛苦，日前稱「我要離家去賺錢」後，就未再返家；原來林女搭車到10公里外的中山區找工作，要回家時卻迷路，在一家超商內徘徊，最後獲超商店員報警，由警方通知家人接回。

中山分局大直派出所警員洪成偉、曾柏嘉，本月3日接獲附近超商店員報案，指一名年輕、疑似罹患精障的女子，在店內亂翻商品，趕抵現場關心，女子卻無法清楚表達身分個資，只能先將她帶回所內休息。

2員透過警政系統查詢，發現女子姓林，年約25歲，聯繫上她父親到所內接回後，父親說，女兒一早向自己和妻子表示要外出工作，賺錢養家，離家後卻沒有再回來，妻子發現奔出門尋找女兒蹤影，也未果，正要報案，就接到警方來電。

林女在派出所見到父母，立刻上前擁抱。林父跟女兒說「爸爸媽媽永遠愛妳，不要擔心我們累，養育妳是我們的責任」，當下溫暖畫面也感動警方。林女離開前，全家人與警方合照，開心比YA，在派出所留下難忘回憶。