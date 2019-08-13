排練場全遭焚燬 優人神鼓：將以更生態的方式重建

2019-08-13 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



優人神鼓排練場遭火焚燬。記者陳宛茜／攝影 分享 facebook 優人神鼓山上劇場今天上午8時許發生火警，台北市消防局已撲滅火勢，進行起火原因調查。

優人下午2時在山上劇場召開記者會說明，優人表示，山上排練場全部燒燬，裡頭放置的樂器和道具也付之一炬。

優人藝術總監劉若瑀表示，這是上天要告訴優人一件事:要更尊重這座山，要與大自然更和諧相處。她表示，優人將以更生態的方式重建排練場。