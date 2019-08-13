打火機收納不慎險釀禍 鄰居：好家在有住警器

2019-08-13 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府消防局救災救護指揮科昨晚6點多接獲民眾報案，指稱民樂街某住宅內有冒煙，指揮科立即派遣第二消防大隊第二分隊、東區分隊、後湖分隊馳援搶救，事後發現為民眾使用打火機後收納不慎險釀災，而住宅用火災警報器示警成功化解災害。

第二分隊人車到達現場後，一群民眾在外圍觀指引，雖然沒有明火竄出，空氣中卻早已瀰漫著燒焦味道，經消防人員確認無大礙後，屋主表示，自己使用完打火機後未降溫即放置於筆筒內，導致來不及降溫並蓄熱引燃筆筒及內裝可燃物。

據了解該屋主家中有長者年滿65歲，去年申請安裝住警器及時發揮功效，偵測到濃煙產生高分貝的警報聲響，讓屋主第一時間打119報案並立即使用水撲滅火勢，成功避免憾事發生；此次住警器成功及時發揮預警火災的效果，讓左鄰右舍大呼「還好家裡有裝住警器！」