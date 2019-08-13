宜蘭驚傳工安意外 2名工人吊索斷裂6樓高空墜落命危

2019-08-13 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣礁溪鄉中山路二段一處工地上午驚傳工安意外，2名施工人員乘坐吊車附掛的吊籃在6樓高空作業時，疑似鋼索斷裂從高空墜落，當場沒有生命徵象，正送醫急救中。