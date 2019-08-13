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騎士車停路中間扶阿公過馬路 暖警不舉發

2019-08-13 12:03聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹一名網友昨天行經竹北中華路與環北路口時，看到一名行動不便、走路重心不穩的阿公在緩慢過馬路時，眼見紅燈快轉綠燈時，一名男性騎士在停紅燈見狀後，趕緊下車攙扶阿公過馬路，網友說騎士的暖心行為就像扶著自己的阿公過馬路一樣，「謝謝這位年輕人所帶給我們的溫暖」，竹北分局今天表示，這位男性騎士為攙扶老先生過馬路，而將機車暫停於該路段機車停等區之作為，因出於不得已之行為，得予免予舉發。

畫面中，一名騎士於竹北市中華路及環北路口等待紅燈時，發現一名行動不便的老先生走路搖晃、緩慢地過馬路時，便將機車暫時停放於機車停等區，下車攙扶老先生過斑馬線，整個過程都被後方駕駛人攝影紀錄騎士善心舉動，並上傳臉書新竹爆料公社分享，雖然只有短短幾秒鐘的畫面，卻相當動人。

對於騎士停車在道路中央的行為，竹北分局表示，依據「道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第15款規定，機車騎士因老先生行動不便，為攙扶老先生過馬路，而將機車暫停於該路段機車停等區之作為，依據規定係出於不得已之行為，得予免予舉發。也呼籲社會大眾，建議家中老人家若有行動不便情形，建議由家人或看護陪同出門，於夜間並加穿亮色衣物，避免發生危險，保障用路安全。

一名騎士因熱心攙扶阿公過馬路，將機車暫停於路中間，竹北分局今天表示，因出於不得已...
一名騎士因熱心攙扶阿公過馬路，將機車暫停於路中間，竹北分局今天表示，因出於不得已之行為，得予免予舉發。圖／截至自新竹爆料公社
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一名騎士因熱心攙扶阿公過馬路，將機車暫停於路中間，竹北分局今天表示，因出於不得已...
一名騎士因熱心攙扶阿公過馬路，將機車暫停於路中間，竹北分局今天表示，因出於不得已之行為，得予免予舉發。圖／截至自新竹爆料公社
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一名騎士因熱心攙扶阿公過馬路，將機車暫停於路中間，竹北分局今天表示，因出於不得已之行為，得予免予舉發。圖／截至自新竹爆料公社
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