影／不信遭詐騙 婦人回拍警察照 詐團立馬下線byebye

2019-08-13 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



苗栗一名50歲單身林女，在網路與自稱義大利華裔富商交往，詐團假稱工廠鍋爐壞掉，急需林女匯款5500歐元救急。員警到場反問，「一個鍋爐要19萬喔？你不會覺得太貴了嗎？」林女啞口無言，不死心再拍執勤員警照片回傳給富商，未料詐團立即下線，不再回應，這下林終於驚醒，自己差點落入詐騙集團的愛情陷阱。

上月底，台銀苗栗分行臨櫃受理一名林姓小姐的匯款，行員林香綾注意到林不停低頭滑手機，且匯款原因說不清楚，直覺擔心林女遭受詐騙，通知派駐台銀的保七總隊第一大隊小隊長黃彰達與女警李文君上前關心。

原來，單身的50歲林女從網路微信認識自稱來自義大利華裔富商，詐騙集團不斷以帥氣照片、甜言蜜語擄獲林女芳心，兩人互以男、女朋友互稱。

林女堅稱，她的富商男友是真的，絕對沒有問題，要銀行人員趕快把5500歐元(台幣約22萬元)錢匯往意大利。

現場員警一聽反問，「你一個鍋爐要19萬(實際換算是台幣22萬元)喔？你不會覺得太貴了嗎？你是要買幾個鍋爐？」接連問話讓林女啞口無言，女警李文君也勸阻，「這種(詐騙集團)還需要跟他交往下去嗎？應該跟他斷絕了」。

隨後林女要求拍攝現場執勤警察照片傳給對方，看看富商有什麼回應，黃員一口答應說「沒問題」，沒想到員警照片一傳過去，假富商立即下線，詐騙集團不敢再回應。