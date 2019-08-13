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北投鐵皮住宅驚傳火警 受困2女救出已無生命徵象

2019-08-13 08:59聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

救護人員救出受困2女。記者蕭雅娟／翻攝
救護人員救出受困2女。記者蕭雅娟／翻攝
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北市北投區明德郵局對面一處鐵皮住宅，今早4時許驚傳火警，火勢快速延燒，且有民眾受困，消防人員到場後佈設水線搶救，同時間展開搜救，火勢撲滅時，救護人員從2樓救出2名女子，已經無呼吸心跳，生命垂危，隨即送往醫院搶救。

北市消防局今早4點40分獲報，明德路一處鐵皮住宅燃起熊熊烈火，至少水箱車18輛、雲梯車2輛、特種車10輛、救護車5 輛，以及出動89人前往救援，並從中救出2名女子，但現場已失去生命徵象，隨即送醫搶救。全案尚待火調科調查釐清起火原因。

北投明德路對面郵局傳出火警。記者蕭雅娟／翻攝
北投明德路對面郵局傳出火警。記者蕭雅娟／翻攝
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