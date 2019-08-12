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網路正妹誆七夕後交往 警民合作阻詐騙

2019-08-12 20:26聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市一名陳姓男子，日前在網路上認識一名黃姓正妹主動加LINE好友，雙方相談甚歡，今年七夕，對方表示如果陳男購買遊戲點數展現誠意後就願意見面，陳姓男子一時暈船以為月老牽線，立刻衝到超商掏錢購買，還好超商店長察覺異狀，馬上報警處理，成功阻止這起詐騙案。

陳姓男子當時前往萬芳社區附近超商，要購買大量點數給網友，超商店長驚覺有異，立即通知萬芳派出所所長到場，所長沈紹群到場後先向陳姓男子確認，並宣導相關遊戲點數詐騙案例，但陳姓男子仍堅稱是自己要使用。

所長請陳男出示手機讓警方確認，遍尋不著民眾所稱遊戲APP，正好對方再度來電聯絡，所長接聽確認對方為詐騙集團後，一方面與對方虛與委蛇，另一方面委婉請陳男先到派出所，所長耐心溝通後，陳男才坦承近日在網路上認識一名黃姓正妹，雙方加LINE好友後相談甚歡，對方在七夕主動提及想要交男友，但要求先購買6000元遊戲點數贈送才願見面交往，因此才會去購買點數，陳男對警方鍥而不捨讓他保住金錢感激不已。

萬芳派出所所長沈紹群也親赴超商贈感謝狀及紀念品，感謝店長熱心機警保住民眾血汗錢，並呼籲民眾若遇網友要求先買點數再見面，務必要提高警覺，秉持「見面再談，先買戲點數免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免「賠了錢又傷感情」，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

警方阻止陳姓男子遭騙。圖/記者廖炳棋翻攝
警方阻止陳姓男子遭騙。圖/記者廖炳棋翻攝
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警方阻止陳姓男子遭騙，並表揚超商員工。圖/記者廖炳棋翻攝
警方阻止陳姓男子遭騙，並表揚超商員工。圖/記者廖炳棋翻攝
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超商詐騙集團

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