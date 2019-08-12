海巡署探視獨居老人 幫修屋頂裝電燈

2019-08-12 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



海巡署中部分署針對颱風造成的環境影響實施清潔，並利用勤務之餘探訪轄區內獨居且行動不便的老人家，幫獨居老人修屋頂，裝上電燈。

中部分署持續關懷轄內孤苦獨居老人，今天動員警衛第4中隊人員到台中市清水區89歲的陳姓老阿嬤家中訪視，發現阿嬤簡陃的住處連照明都沒有，屋頂更是不時有雨水滴下來。