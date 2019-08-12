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故宮南院驚傳火警 變電箱著火幸未波及展物

2019-08-12 07:15聯合報 記者魯永明╱即時報導

開館近4年的嘉義縣故宮南院，今天凌晨驚傳首起火警，消防局凌晨1時49分接獲故宮南院警衛報案，發生火警，消防人車凌晨2時2分抵達現場，回報現場為3樓空調機房變電箱起火冒煙，無人員受困或受傷，火勢侷限於變電箱，虛驚一場，由於目前正展出「泥土的座標-院藏陶瓷展」，有故宮收藏13件精品中的精品，火警發生格外引人注目。

南院網站簡介指稱，博物館建築結構與設備，在抗震、防洪、 環保、安全防災、智慧、便利、舒適等各方面，都以最高標準設計，建築物本身取得鑽石級綠建築標章及鑽石級智慧建築標章，為何變電箱起火?是否電力超載?或其他原因，院方今天將找廠商全面檢查。

消防局獲報，位在太保市故宮南院凌晨驚傳火警發生，消防隊員獲報趕抵現場，發現是空調機房內的變電箱起火，隨即將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡，也未波及館內文物，由於館內有大批國寶文物，消防人員不敢大意，到達現場發現是3樓空調機房變電箱冒煙，已於凌晨2時32分撲滅。

故宮南院警衛機警，驚見館內有煙冒出，隨即向消防局報案，警消獲報趕抵現場，進入搜索後發現是3樓一間空調機房內的變電箱起火，消防人員隨即將火勢撲滅，詳細起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。

故宮南院區2015年開館成立，總面積約70公頃，是以蒐藏、研究、教育、展示亞洲藝術品與相關文物為定位，園區內還設置有人工湖和主題花園等，暑假有多項展覽登場，最多注目是「泥土的座標-院藏陶瓷展」，全世界汝窯不到百件、故宮收藏21件汝窯精品，本次大器展出13件，屬精品中的精品。

另有「青花穿蓮龍紋天球瓶」等青花瓷32件、「霽青描金游魚轉心瓶」等盛清時期官窯極致工藝42件、「鬥彩雞缸杯」等明代彩釉11件，以及越南、泰國、柬埔寨、緬甸、韓、日等國不同風格陶瓷精品等共300件，堪稱「今生必看」夢幻逸品，展期至11月10日止。

嘉義縣故宮南院夜間美景。圖／洪年宏攝影
嘉義縣故宮南院夜間美景。圖／洪年宏攝影
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開館近4年的嘉義縣故宮南院，今天凌晨驚傳首起火警，所幸只是3樓空調機房變電箱起火...
開館近4年的嘉義縣故宮南院，今天凌晨驚傳首起火警，所幸只是3樓空調機房變電箱起火冒煙，無人員受困或受傷。圖／消防局提供
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開館近4年的嘉義縣故宮南院，今天凌晨驚傳首起火警，所幸只是3樓空調機房變電箱起火...
開館近4年的嘉義縣故宮南院，今天凌晨驚傳首起火警，所幸只是3樓空調機房變電箱起火冒煙，無人員受困或受傷。圖／消防局提供
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故宮南院綠建築

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