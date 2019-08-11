都是網路惹禍！員警留言吐槽被害人「87」 網友看不慣

2019-08-11 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



都是網路惹的禍，彰化警分局基層員警頻出槌！陳姓員警日前在臉書「爆料公社」吐槽一名遭詐騙的民眾「87被騙挨打就站好」，被肉搜投訴；另一名林姓員警則在處理一起傷害案時，未將當事人line給他的錄音證據下載隨案移送，當事人開庭時才得知重要錄音證據未附上，氣得投訴，彰化分局副分局長蕭啟東說，二名員警都有疏失，已被記申誡處份。

8月初一名像學生的女網友在「爆料公社」分享她被詐騙事件，女網友說，她知道自已很傻，因為怕家人知道，也不敢報警，站出來講是希望大家若遇到相同的事不要被騙了。

網友紛紛安慰她，還有人建議說應該要去報警，其中有人很不友善的留言「87被騙挨打就站好」，有網友肉搜竟發現留言的是一名三家派出所的陳姓員警，而且還曾獲選為績優楷模員警，網友在網路上說「警察大人，人家小國中生嘛，不要這麼兇」，網友覺得員警對被害人這樣的發言很不應該，向警局投訴。

蕭啟東表示，陳姓員警的確在網路上發言不當，警局已處以申誡一次，員警說是因為覺得警方都已一再宣導，怎麼還是有人被騙，當時是休假時，一時情緒才會這樣留言，警局也會加強對基層員警教育訓練，在網路上發言應謹言慎行。

而另一起傷害案是今年3月林姓男子與前雇主有薪資糾紛，他去找前雇主理論時，還被打，除了驗傷外也有錄音證據，到民族路派出所提告時，他把錄音檔用line傳給承辦林姓員警，但到了7月開庭時，才發現對他有利的錄音證據並未隨案附上，由於前雇主也反告林男傷害，如果他沒有有利證據，反而可能會敗訴，甚至被判刑，他氣沖沖的到派出所興師問罪。

蕭啟東說，經調查，林姓員警是因當下無法下載錄音檔而未下載，後來又

過了下載期限無法下載，而提告的林男手機剛好也壞了，因此未保存此錄音檔，警方後來還二度將林男手機拿去修，希望能救回錄音檔，但也沒成功，林姓員警確實有疏失，所以依「警察人員獎懲標準」也被記申誡1次。