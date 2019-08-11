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反送中／深水埗遊行情勢升級 警發射催淚彈驅散示威者

南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

男子看釣魚失足滑倒骨折 消防局吊掛救出送醫

2019-08-11 17:45聯合報 記者范榮達╱即時報導

34歲李姓男遊客今天下午2點21分左右在苗栗縣泰安鄉龍山橋下看人釣魚，不慎滑倒跌落水中，他左腿骨折，難以行動，苗栗縣政府消防局據報，調派泰安分隊人車趕往現場，先包紮固定，約半個小時吊掛救出他送醫，並無生命危險，案由警方處理中。

李姓男子今天下午在苗栗縣泰安鄉龍山橋下看人釣魚，不慎滑倒左腿骨折，消防局半個小時...
李姓男子今天下午在苗栗縣泰安鄉龍山橋下看人釣魚，不慎滑倒左腿骨折，消防局半個小時吊掛救他送醫。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣骨折
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