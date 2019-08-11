潛水旅館首傳溺水意外 男子搶救後仍昏迷送加護病房

2019-08-11 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



潛水旅館首傳溺水意外！台中市張姓市民中午到西屯區潛立方旅館潛水訓練時，教練發現他疑似溺水，經通報警消到場時，男子已意識昏迷，經CPR後送往台中榮總急救，目前仍陷昏迷，昏迷指數7，已插管送加護病房觀察。

台中市消防局勤指中心表示，警消到場時，張男（29歲）已意識模糊，並由黎明消防分隊送往台中榮民總醫院急救，詳細的案發原因，有待後續調查。