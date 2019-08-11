老人迷途走失 員警協力助返家
台南市警局歸仁分局歸南派出所警員陳炫璋、許裕健9日下午接獲老人迷失案，前往歸仁區中山路三段處理，但老先生身體孱弱，對住居所、聯絡方式無法清楚說明，僅說外出散步迷路了，陳、許兩員立即將該名老人先載回派出所，並以M-POLICE警用電腦人臉辨識系統查詢。
經查詢後確認老人身分為住於中西區的80歲郭老先生，立即聯繫家屬至派出所照料，郭男兒子到場後表示，其父上午自中西區住家外出散步未歸，不料竟走到十公里外的歸仁區，幸好有警察幫忙。
同日媽廟派出所警員林志鴻下午5時許獲報前往國三關廟交流道，有一名老婦人駕電動四輪車疑似迷路。
林員到場後發現該老婦人狀似年老退化，無法清楚表達年籍，由於現場車行較快，林員將老婦人先保護回派出所，再發動地方LINE群組協尋，終於查出該婦人為居住關廟區中央路的83歲盧李女士，經通知其子盧男將婦人領回，盧男頻頻向警方致謝。
歸仁分局分局長梁仁輝表示，由於年長者體力不若以往，加上較羞於向旁人求助，常會發生憾事，年長者外出最好有家人陪伴，至少要在其身上服飾或配件如手環、項鍊等繡刻辨識聯絡方式，以在最短時間能通知家人，令長輩及家人均安心。對同仁積極任事，幫助走失民眾返家，表示嘉勉與肯定。
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