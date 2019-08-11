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影／太陽公主遊輪返基港 墜海死亡的她也回來了

2019-08-11 12:09聯合報 記者吳淑君╱即時報導

太陽公主遊輪9日早上傳出一名女子落海，整艘船掉頭找人，在當地時間早上7點13分左右，救生艇找到人，但已經死亡，公主遊輪將她安置在醫務室冰庫，今早和船一起返回基隆港，海巡人員正上船搜證，釐清案情，家屬也來招魂，一趟開心的旅程，竟天人永隔，令人鼻酸。

同船的陳生先說，意外難免，船公司處理的很好， 有人落海，船上馬上廣播，並安撫乘客，告知船要掉頭搜索，他認為船上都有盡到該盡的義務。

颱風造成風浪的確不好，但大家都是知道海上狀況才出航的，航程變更是出發前就知道的，大家照著出發當日公告的程序走，都是在已知的狀況下，並沒有某家媒體寫的，因為颱風天出航，導致乘客死亡，那是謬論，希望大家把正確情況告訴大眾，不要影響海運觀光。

9日早上10點32分，基隆海巡隊接獲太陽公主號太隆船務代理通報，船上有一女子因故落海，經救起急救無效後死亡，預計11日會返回基隆港，請海巡署派員協助調查。

公主遊輪表示，太陽公主號8月7至8月11沖繩五日遊行程發生的意外事件，他們深表遺憾。

41歲王姓女子，和媽媽及阿姨搭船出遊，她自己住一房，9日早上6點，家人發現王女失蹤，船上安全部門立即展開全船搜尋，透過船上監視器影片，確認該名乘客越過11層甲板欄杆落海。

太陽公主號隨即調整路線，針對該海域進行搜救。於當地時間早上7點13分左右，救生艇尋獲該乘客大體，經過船上醫療團隊確認身亡。意外發生時，太陽公主號正往日本南方島嶼前進，9日船抵達那霸，王女的媽媽和阿姨已沒有心情走完後面的行程，先搭飛機返國。

太陽公主表示，考慮颱風浪大，7日那天在港邊或透過旅行社，讓乘客選擇，可以繼續行程，或是改行程到之後的航次，有些人臨時取消行程。

公主遊輪將墜海死亡的王女安置在醫務室冰庫，今早和船一起返回基隆港，海巡人員正上船...
公主遊輪將墜海死亡的王女安置在醫務室冰庫，今早和船一起返回基隆港，海巡人員正上船搜證，釐清案情，家屬也來招魂，一趟開心的旅程，竟天人永隔，令人鼻酸。記者吳淑君／攝影
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公主遊輪將墜海死亡的王女安置在醫務室冰庫，今早和船一起返回基隆港，海巡人員正上船...
公主遊輪將墜海死亡的王女安置在醫務室冰庫，今早和船一起返回基隆港，海巡人員正上船搜證，釐清案情，家屬也來招魂，一趟開心的旅程，竟天人永隔，令人鼻酸。記者吳淑君／攝影
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公主遊輪將墜海死亡的王女安置在醫務室冰庫，今早和船一起返回基隆港，海巡人員正上船...
公主遊輪將墜海死亡的王女安置在醫務室冰庫，今早和船一起返回基隆港，海巡人員正上船搜證，釐清案情，家屬也來招魂，一趟開心的旅程，竟天人永隔，令人鼻酸。記者吳淑君／攝影
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公主遊輪將墜海死亡的王女安置在醫務室冰庫，今早和船一起返回基隆港，同船乘客對這起...
公主遊輪將墜海死亡的王女安置在醫務室冰庫，今早和船一起返回基隆港，同船乘客對這起意外感到遺憾。記者吳淑君／攝影
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基隆港海巡署
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