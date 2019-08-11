台東近10年首例 登山客遭百步蛇咬死

2019-08-11 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣近十年來首例，有山友遭到百步蛇咬傷中毒身亡，死者遺體今天上午9點多， 由空勤黑鷹直升機吊掛下山，最後送往台中市殯儀館等待家屬領回善後。