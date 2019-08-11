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台東近10年首例 登山客遭百步蛇咬死

2019-08-11 11:02聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣近十年來首例，有山友遭到百步蛇咬傷中毒身亡，死者遺體今天上午9點多， 由空勤黑鷹直升機吊掛下山，最後送往台中市殯儀館等待家屬領回善後。

台東縣消防局表示昨天晚上8點多接獲通報 ，昨天早上7點多，兩位林姓山友入山去爬錦屏林道，其中1人晚間6點多，被百步蛇咬傷，救難人員趕往救援，但是山路難行， 抵達現場時，已中毒死亡。

台東縣錦屏山區昨天發生山友遭百步蛇咬死意外。 記者羅紹平／翻攝
台東縣錦屏山區昨天發生山友遭百步蛇咬死意外。 記者羅紹平／翻攝
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中毒山友百步蛇
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