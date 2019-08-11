民雄鄉出現恐怖毒殺毛小孩 已見7隻狗屍警方緝凶

2019-08-11 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉頂崙村6日發生毒殺流浪犬及家犬殘忍事件，嘉義市動物守護協會理事長吳育才獲報，最少有12隻流浪犬與家犬慘遭人用摻農藥誘餌毒殺，連日來已找到7隻狗屍冰存，嘉義縣家畜疾病防治所動保人員會同警方緝凶，村長劉育良的寵物狗也中毒，所幸救活。

劉育良說，6日早上他的寵物狗口吐白沫，發現中毒，通報動保人員，發現大量流浪犬及家犬慘遭毒害，數量仍待清查，村民激憤，要求盡速緝捕狗兇手。

吳育才說，目前還無法確切估算數量，因為狗有躲起來死的天性，連日來已找到7隻狗屍冰存，數量有可能是發現的一倍以上，因毒餌放置處為村人遛狗的動線，致有些家犬也遭殃的恐怖毒狗

吳育才表示，接獲鄉親通報民雄鄉頂崙村發生毒狗事件，到場了解，剛開始大多家犬中毒，還以為是單純的誤食事件，深入草叢、竹林搜尋，發現愈來愈多狗屍，才驚覺應是有計畫的毒狗事件，毒餌是用農藥製成，交動保人員送屏東科技大學化驗中。