鹿港男子挖掘蛤蜊失蹤 消防人員出動救生艇搜救

2019-08-11 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮66歲廖姓男子昨天到鹿港鎮水產試驗所後方灘地挖掘蛤蜊，但到晚間遲未返家，家屬擔心發生意外，昨晚８時３７分向消防局第三大隊報案，由大隊長施順仁指揮，調派消防車、救生艇、空拍機及５０多名人員趕往現場搜救，但天色已晚，無功而返，今天上午將持續搜索。

消防人員據獲報案趕到時，在現場發現廖姓男子所騎機車，還有鞋子、魚獲（蛤蜊）、捕撈工具，雖然蛤蜊已拿上岸，但機車鑰匙卻不在機車上。

據他的家人透露，廖姓男子過去去挖掘蛤蜊時，曾有多次因隨身的機車鑰匙掉落灘地，此次可能將蛤蜊拿上岸後，卻發現機車鑰匙可能又掉在灘地，在回去找尋時，才疑遇到不幸。

第三大隊昨晚８時３７分據報後，立即調派消防車輛8台、救護車1台、救生艇4台、水上摩托車3台、空拍機2台，再加上消防人員、彰化縣救難協會、義消及警察、海巡人員到現場搜救，但到晚間１０時許，指揮官施順仁考量風浪不小，且夜間搜尋不易及同仁救災安全，經與家屬溝通後，決定今天上午繼續搜救。