海漂百公里 二手衣助死者返家

2019-08-11 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



彰化縣線西鄉黃姓男子昨天被發現陳屍苗栗後龍海灘，警方根據他身上僅存的這件制服，尋獲家屬來指認。 圖／警方提供 分享 facebook

苗栗縣後龍鎮海灘昨天清晨發現一具男屍，經由現場遺留一件繡有「線西」兩字的學校制服，讓苗栗、彰化兩地警方迅速查出死者為彰化縣五十五歲黃姓男子。警方表示，死者疑似落水失蹤、海漂近百公里到苗栗海岸，這件已捐出的二手校服成為「線索」，引導家屬指認，協助死者得以落葉歸根。

檢警昨天下午相驗認為無他殺之嫌，家屬也無意見，開立死亡證明後，遺體交由家屬運返家鄉。

苗栗縣竹南警分局昨天清晨七點半接獲報案，在後龍鎮外埔漁港北方三公里處，有一名男子陳屍沙灘；警方到場後，發現死者全身赤裸，僅頭部還套著繡有「線西」的學校制服未被海水沖走。死者身上沒有明顯外傷，但身體泡水腫脹，警方雖採取指紋，但比對身分仍有困難。

警方根據死者身上僅存的制服線索，研判是彰化縣線西鄉的學校制服，隨即聯繫彰化縣和美警分局協尋制服主人，一開始，找到制服原先主人，對方表示已把制服捐至衣物回收箱。

警方循線查訪，發現線西當地一名無業的黃姓失蹤人口，過去曾翻找過衣物回收箱，且經常穿著這件制服。黃男哥哥接獲通知後前往指認，發現死者頭部疤痕、牙齒等特徵都與他弟弟相符，確認死者身分。

竹南警分局長張文川指出，全案尋人難度頗高，幸虧制服主人當初將舊衣捐出供回收，黃男海漂近百公里，在後龍外埔海灘被發現時，衣物幾乎全被海浪沖走，僅制服還留存，讓警方得以循線找到家屬，制服舊主人無形做了件善事，讓死者得返故里。