澎湖西瀛虹橋傳民眾落海 消防救援送醫

相關新聞
男屍海漂近百公里 二手校服助落葉歸根2019-08-10 16:17
影／課審學代寄血衣抗議港府 教長:肯定參與課審用心2019-08-10 16:15
超狂路邊停車！誤踩油門直接「騎」上後車引擎蓋2019-08-10 16:13
影／女子開車撞入早餐店 疑突然病發2019-08-10 15:55
自私！南投石龍宮「泡麵土地公廟」 泡麵遭人打包帶走2019-08-10 14:51
影／高雄食品工廠火警 疑整修掉酒精引燃2019-08-10 14:33
鬼月前遇白衣女鬼指路？女遊客金針山區迷路警助脫困2019-08-10 14:23
趁亂打劫！北市男颱風天潛入拉麵店行竊2019-08-10 14:15
桃園失智老婦呆立基隆街頭 跟警察說想要去上學2019-08-10 13:12
影／車被破壞竟是汪星人幹的！還有1隻把風 車主超傻眼2019-08-10 13:12
影／父深夜抱1歲童求救 警車開道2分鐘到院即刻救援2019-08-10 12:41
父子分離20多年未謀面 戶政所協取得亡父遺照2019-08-10 12:38
男子陳屍外埔海灘 警方循「線西」制服追查身分2019-08-10 11:42
不勝酒力車上夢周公 男拒測吃18萬罰單還併排停車2019-08-10 11:02
竊嫌都稱讚「好眼力」騎車經過被警1秒判定逮人2019-08-10 10:33
單車騎士陽明山失速爆頭死 3氣質女警舉牌宣導交安2019-08-10 10:32
貨車追撞遊覽車 1死1重傷2019-08-10 00:40
突開車門害死人 3車連撞女騎士2019-08-10 00:34
以為死老鼠臭 6旬男關房內成乾屍 同住母未發現2019-08-10 00:26
影／颱風剛過 宜蘭一釣客落海 漏夜搜救中2019-08-09 23:53
颱風惹禍…陽明山巨大路樹倒塌 砸中騎士2019-08-09 23:11
突然開車門釀禍！ 3車撞擊女騎士送醫不治2019-08-09 21:38
影／苗栗市廚具行鐵皮屋 傍晚大火持續悶燒2019-08-09 21:37
颱風天連環撞！ 國道未保持車距14車撞一團2019-08-09 19:47
公園路樹壓倒散步婦人 腳踝骨折送醫2019-08-09 19:38
影／講英語嘜也通 這個警分局超國際化2019-08-09 19:34
老婦領錢未取走 遭外籍移工侵占2019-08-09 18:34
陽明山巨大路樹倒塌砸中騎士頭 該路段雙向封鎖2019-08-09 18:34
外籍山老鼠颱風夜不休息 杉林溪偷竊被逮2019-08-09 18:32
不顧20年夫妻情 陸女拿不到錢拋棄眼盲老公2019-08-09 16:50
台中地裂瓦斯又外洩？ 消防：誤報！無監測到瓦斯2019-08-09 16:33
開封府3兄弟涉暴力討債 手下藏槍械13人被捕2019-08-09 16:14
新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍2019-08-09 14:58
疑房屋老舊外牆磁磚從3樓掉落 幸無砸傷人車2019-08-09 14:22
火燒菇寮去了了 無名火吞噬滿屋子香菇2019-08-09 14:08
利奇馬強陣風 壯碩父子連人帶機車落田埂2019-08-09 13:33
14歲少女坐檯陪酒 跟阿嬤說「我會賺錢養家」2019-08-09 13:32
看熱鬧被警當飆車族 法官撤銷罰單2019-08-09 12:40
颱風夜尋親未著體力不支路倒 暖警協助返家2019-08-09 12:15
熱門文章
溺斃浴缸少年悲慘身世曝光 寄養婦嘆：早警告過社會局2019-08-09 21:48
兒遭妻小買凶害命冰屍 老母淚灑法庭：願意原諒2019-08-09 18:09
突然開車門釀禍！ 3車撞擊女騎士送醫不治2019-08-09 21:38
警界驚爆不倫戀！已婚副所長與女警寢室共處42分鐘2019-08-10 14:52
男子陳屍外埔海灘 警方循「線西」制服追查身分2019-08-10 11:42
嘉義朴子醫院旁住宅大火 蔓延200平方公尺灌救中2019-08-09 19:47
外籍山老鼠颱風夜不休息 杉林溪偷竊被逮2019-08-09 18:32
影／苗栗市廚具行鐵皮屋 傍晚大火持續悶燒2019-08-09 21:37
颱風天連環撞！ 國道未保持車距14車撞一團2019-08-09 19:47
父子分離20多年未謀面 戶政所協取得亡父遺照2019-08-10 12:38
網戀1個月就結婚！懶夫寧買iPad也不買奶粉 判離婚2019-08-09 17:50
男屍海漂近百公里 二手校服助落葉歸根2019-08-10 16:17
「看我敢不敢把你做掉」遊覽車司機飆罵導遊...GG了2019-08-10 13:08
影／車被破壞竟是汪星人幹的！還有1隻把風 車主超傻眼2019-08-10 13:12
自私！南投石龍宮「泡麵土地公廟」 泡麵遭人打包帶走2019-08-10 14:51
鬼月前遇白衣女鬼指路？女遊客金針山區迷路警助脫困2019-08-10 14:23
北市男嬰屍遭棄 未婚生母找到了2019-08-09 18:22
程泰少東外遇小三產子 正宮撤告公訴不受理2019-08-09 23:10
影／父深夜抱1歲童求救 警車開道2分鐘到院即刻救援2019-08-10 12:41
單車騎士陽明山失速爆頭死 3氣質女警舉牌宣導交安2019-08-10 10:32
人妻偷情床戰冷氣工 綠帽夫斬斷8年婚又暴瘦獲賠30萬元2019-08-10 15:16
陽明山巨大路樹倒塌砸中騎士頭 該路段雙向封鎖2019-08-09 18:34
突開車門害死人 3車連撞女騎士2019-08-10 00:34
以為死老鼠臭 6旬男關房內成乾屍 同住母未發現2019-08-10 00:26
空拍機蒐證數月 雲林檢警夜襲盜採砂石 3人收押2019-08-10 00:20
影／講英語嘜也通 這個警分局超國際化2019-08-09 19:34
女子吸毒以被家暴、要照顧幼兒為由 要求上訴求輕判法官駁回2019-08-10 08:58
女網友慫恿投資虛擬貨幣 竹科工程師被騙45萬2019-08-10 12:35
老婦領錢未取走 遭外籍移工侵占2019-08-09 18:34
男大生挺反送中 寄「血衣」恐嚇駐台港辦2019-08-10 00:50
桃園火爆高校生 踩一腳釀大亂鬥打斷同學牙齒和鼻骨2019-08-10 11:00
桃園失智老婦呆立基隆街頭 跟警察說想要去上學2019-08-10 13:12
紙風車事件延燒？中市綠營議員告藍營議員2019-08-09 19:34
嘉南農田水利會主任涉買票 一審判有罪2019-08-10 13:07
寄血衣挺香港反送中 涉恐嚇男大生到案稱「善意提醒」2019-08-10 11:47
苗栗市廚具行大火延燒逾4小時 幸無人傷亡2019-08-09 22:36
颱風惹禍…陽明山巨大路樹倒塌 砸中騎士2019-08-09 23:11
竊嫌都稱讚「好眼力」騎車經過被警1秒判定逮人2019-08-10 10:33
留言