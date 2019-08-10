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澎湖西瀛虹橋傳民眾落海 消防救援送醫

2019-08-10 16:32中央社 澎湖縣10日電

澎湖施放海上花火的觀音亭西瀛虹橋，今天午後傳出有張姓民眾落海溺水，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀況，澎湖消防以涉水方式救援，緊急護送澎湖醫院急救，落海原因由警方調查中。

澎湖縣政府消防局今天下午2時39分許，接獲民眾報案指出，西瀛虹橋有人落海，由副大隊長陳正宜率4車1艇前往救援，可惜正逢海水退潮之際，消防人員只好以涉水方式下海救援，發現溺水者呈現OHCA狀況，緊急予以CPR急救並護送衛福部澎湖醫院急救。

警方調查，溺水者為家住馬公的48歲張姓男子，至於落海溺水原因，由警方調查中。

澎湖溺水衛福部
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