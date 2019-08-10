男屍海漂近百公里 二手校服助落葉歸根

2019-08-10 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



今天清晨在苗栗縣後龍鎮海灘發現的男屍，經由現場遺留一件繡有「線西」字樣的學校制服，讓苗栗、彰化兩地警方迅速查出死者為彰化縣55歲的黃姓男子。警方表示，死者疑似落水失蹤，海漂近百公里到苗栗海岸，這件捐出的二手校服成為「線索」，引導家屬前來指認，協助死者落葉歸根。

竹南警分局今天清晨7點30分左右，接獲報案在後龍鎮外埔漁港北方3公里處有一名男子陳屍在沙灘；警方到場後，發現死者身上沒有身分證件，推估年約50至60歲，身高約170公分，因死者身體泡水腫脹，身上也沒有明顯外傷，死因待檢察官相驗調查。

警方表示，男子全身赤裸陳屍海灘，僅頭部還遺留一件繡有「線西」字樣的制服，研判是彰化縣線西鄉的學校制服，竹南警方聯繫彰化縣和美警分局找到制服主人，對方表示這件制服已捐出，警方循線比對查出當地一名黃姓失蹤人口與死者特徵相符，家屬前來指認，特徵相符，幾乎可認定死者是線西鄉的黃姓男子，但仍待DNA鑑定確認身分。