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鬼月前遇白衣女鬼指路？女遊客金針山區迷路警助脫困

2019-08-10 14:23聯合報 記者羅紹平╱即時報導

大武警察分局太麻里分駐所今天表示，8月1日鬼門開，時值鬼月，讓員警想起鬼門開之前，7月底一件女遊客在金針山區迷途求助案，當時迷路的陳姓女遊客在金針山一處通往知本溪谷的產業道路上被尋獲時，竟告訴員警說，她在遊客中心時，有位白衣女子指引她「走這條路」，讓承辦員警至今回想，仍心裡發毛。

大武警察分局指出，太麻里分駐所7月29日傍晚17時許，接獲陳小姐來電說自己在金針山產業道路迷路，因天色已晚，希望警方提供協助，值班員警請她原地等候，隨後由警員曾李振國、林韋希前往救援，在天色昏暗前，在金針山遊客中心附近的產業道路發現招手的陳女。

李振國、林韋希兩人表示，當時曾好奇詢問陳女為何往河床方向騎？陳女的答案令人匪夷所思，事後回想，仍讓人心裡發毛。但鬼月前，陳女就遇見「白衣女鬼」，有警員笑說「這女鬼在鬼月前，就偷跑出來玩，鬼月後回去，會不會被閻羅王關禁閉？」

李振國、林韋希兩人指出，陳女當時告訴他們，她一人騎機車逛金針山，下午來到金針山遊客中心，她原想到「觀海樓」欣賞海天一線美景，但因手機Google 地圖遲遲無法定位，突然她看見有位白衣女子坐在遊客中心旁邊石頭上休息，她上前詢問白衣女子，白衣女子告訴她沿著河床道路走就會看到了。

陳女事後卻發現愈騎愈偏僻，且天色漸暗已經摸不清東南西北，想找人幫忙時，發現四下無人，她才嚇得趕緊打電話報警求助。

李振國、林韋希才告訴陳女金針山遊客中心已歇業多年，形同空屋，平時不會能有人在該處活動，且沿產業道路往溪邊走就是知本溪，那裡曾經發生多起溺斃案件，陳女頓時嚇得臉色蒼白，隨後李振國、林韋希則一前一後護送陳女平安下山，結束一場靈異迷途記。

上月底獨自騎機車逛金針山迷路的陳姓女子，經由太麻里分駐所李振國、林韋希一前一後護...
上月底獨自騎機車逛金針山迷路的陳姓女子，經由太麻里分駐所李振國、林韋希一前一後護送下山。記者羅紹平翻攝／警方密錄畫面
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上月底獨自騎機車逛金針山迷路的陳姓女子，經由太麻里分駐所李振國、林韋希一前一後護...
上月底獨自騎機車逛金針山迷路的陳姓女子，經由太麻里分駐所李振國、林韋希一前一後護送下山。記者羅紹平翻攝／警方密錄畫面
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鬼月警察靈異
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