女兒遭咬傷 家長po文控訴托嬰中心

2019-08-10 14:14 中央社 苗栗縣10日電



苗栗一名1歲半女童在托嬰中心遭同齡男童咬傷，家長不滿女兒受害並認為反遭退學，po網控訴；苗栗縣政府調查判斷非虐童事件，要求業者向家長說明並提升照護品質。

女童母親今天表示，6月初帶著2名女兒報名某醫院附設托嬰中心，原本慶幸可排到名額，8月5日辦理新生報到，6日正式入園，當天傍晚接女兒返家時，老師告知1歲5個月的大女兒被同學咬，已有冰敷處理。

女童母親說，她和丈夫原本不以為意，不料，女兒手臂上的咬痕越晚越明顯，甚至浮現瘀青，決定隔天到托嬰中心問清事發經過。

女童母親指出，當時有老師表示，這個年紀的小孩都會咬人，「不用大驚小怪」；中心主任則聲稱，因女兒太可愛，許多小男生會去找她玩，又說托嬰是團體生活，「很難保證絕不會發生第2次」，建議家長若無法接受，可能請保母在家托育方式較適合。

女童母親無法接受院方說詞，認為女兒明明是受害者，卻反遭退學，氣得po網爆料，並向媒體投訴。

托嬰中心今天發出聲明稿指出，1至3歲的孩子正處於口慾期，無法控制自己的行為，老師雖然在旁邊但仍來不及阻止，當下已啟動緊急救護冰敷處理，並主動告知家長事發經過。

托嬰中心表示，投訴家長要求「孩子不能再被咬第2次」，但孩子在一起相處過程，不可能永遠隔離某位孩童，才會建議家長若無法接受「可能保母托育方式比較適合」，對於發生咬傷事件深感抱歉，但強調絕無不願意收托一事，將收集網路po文相關資訊，必要時保留法律追溯權利。

苗栗一名1歲半女童在托嬰中心遭同齡男童咬傷。示意圖／Ingimage 分享 facebook

苗栗縣政府社會處副處長張國棟指出，經介入調查，案件未達「兒童虐待」程度，為托嬰中心在兒童照護上的疏忽，至於女童「被退學」部分，應是機構與家長在溝通上有落差，將要求托嬰中心持續與家長說明，並在照護上多加注意。