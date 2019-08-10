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影／車被破壞竟是汪星人幹的！還有1隻把風 車主超傻眼

2019-08-10 13:12聯合報 記者趙容萱╱即時報導

電影「貓狗大戰」翻版？台中市警方今天證實，有民眾8日上午10時撞見有野狗正在破壞停在太平區育賢路一處私有停車場內的黑色馬自達轎車，其中2隻野狗正在撕咬馬自達轎車右前車輪的輪眉防撞條，直到拆爆後才離開，一旁還有一隻野狗狀似把風，54歲張姓車主經警方通知趕到，看到民眾提供的影片後很傻眼，凶手竟是汪星人，後來莞爾一笑，表示不追究，無須警方處理，將自行送修。警方強調，將持續注意該處是否有野狗聚集，以掌握時間報動保處處理。

網友事後也熱心的爆料公社PO網「車停好好的，卻碰到汪星人來拆車，無法索賠、車主欲哭無淚…」影片，影片中，３隻小黃狗先有一隻正在咬停車場內的馬自達轎車右前車輪的車眉防撞條，咬得很起勁，後來第2隻也加入陣容，其中一隻從頭到尾在旁邊，不時左右觀望，狀似「把風」，有民眾撞見，大聲斥嚇，但三隻狗沒有在怕，直到將車眉防撞拆了才離開。

影片一PO，立即引來網友熱議，有的網友笑稱是在拍電影「貓狗大戰」續集嗎？也有的回應「傻眼，一隻把風 兩隻動手」，「就說沒事不要亂按狗喇叭...」「兄弟們！上次就是這台車按我喇叭的！拆了它」「都有監視器了 可以告那隻狗啊！狗兒的口供：汪 汪汪 汪汪汪...唉，算了你還是自認倒楣吧」「想認識這些狗去咬我公司主管的車」

54歲張姓車主將轎車停放在台中市太平區一處私有停車場內，竟遭狗破壞右前車輪的輪眉...
54歲張姓車主將轎車停放在台中市太平區一處私有停車場內，竟遭狗破壞右前車輪的輪眉防撞條。圖／翻攝自臉書爆料公社
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看到民眾提供的影片後很傻眼，凶手竟是汪星人，表示不追究，無須警方處理。圖／翻攝自...
看到民眾提供的影片後很傻眼，凶手竟是汪星人，表示不追究，無須警方處理。圖／翻攝自臉書爆料公社
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汪星人停車場
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