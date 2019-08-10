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桃園失智老婦呆立基隆街頭 跟警察說想要去上學

2019-08-10 13:12聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

在桃園與兒子同住的失智老婦人，獨自在基隆市八堵路旁，神情無助。員警接獲民眾報案前往處理，老婦說想要去小學讀書，但不知怎麼走。員警發現她有帶防走失手鍊，很快聯絡上她的兒子從桃園來接人。知道媽媽離家這麼遠，還能安全回家，很感謝基隆員警幫忙。

基隆市警察局第三分局八堵分駐所本月7日上午11點多，接獲報案指有名老婦人提著一袋金紙，呆站在距離八堵火車站約600公尺的八堵路185巷口，看起來像是失智老人，可能需要幫亡。

警員魏瑞芳、劉品賢到場了解狀況時，發現老婦人未帶證件，也無法說出姓名及居住住址，並說她想去小學讀書，才走路到那兒。

警員看見老婦人手上有配戴防走失手鍊，依據手鍊資訊查出她年過八旬，是新北市社會處列冊的易走失人口，聯繫新北社會處得知老婦目前在桃園市與兒子同住，順利聯繫家人到基隆帶回家。

家屬說，老婦人戶籍在新北，現在住桃園，因為罹患失智症，有時候會自以為是小孩子。老婦人的出生地是彰化，也在故鄉讀小學，不知道為什麼大老遠跑到基隆「上學」。颱風來襲前老婦人隻身出現在基隆，感謝警方及時找到人。

基隆警三分局呼籲民眾，家中若有失智者，為避免發生意外，應在他們身上放置有聯繫方式或身分識別的掛件，也可向市府社會處老人福利科申請防走失防銹金屬手環，一旦走失，有助更快找到人。

家住桃園的失智老婦人獨自到基隆想「上學」，警方帶回安置並通知家人前來接回。記者邱...
家住桃園的失智老婦人獨自到基隆想「上學」，警方帶回安置並通知家人前來接回。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆失智症
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