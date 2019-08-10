影／父深夜抱1歲童求救 警車開道2分鐘到院即刻救援

2019-08-10 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市一名1歲男童發燒出現身體抽蓄症狀，父親心急抱著男童準備就醫，看到路上駛來的巡邏車，洪父趕緊揮手並奔跑到警車旁求救，「救救我兒子！」員警沿路開警示燈、鳴笛，原本要10分鐘路程，縮短為2分鐘到院，所幸男童經急救後病情穩定，男童父母紅眼眶握著警員的手直說「謝謝有你們」。

台中市第三警分局勤工所本周日清晨1點多執行線上巡邏，行經南區福田路發現一名男子抱著兒童，慌慌張張向警車跑來並急揮左手示意停車。

巡佐林勝助、警員林恩伃將車窗搖下，尚未等警方詢問，男童父親心急說，「救救我兒子！」原來洪男在家中發現1歲大兒子發燒，準備要貼退熱貼時，發現兒子突然眼神呆滯、身體抽蓄，急得衝出門欲就醫，正打算通知救護車時，就見到不遠處閃爍的巡邏車警示燈。

員警見事態緊急，二話不說請洪男立刻上車，警車一路鳴笛在夜色中奔馳，讓原本10分鐘的路程，縮短至2分鐘即抵達醫院。