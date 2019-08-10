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父子分離20多年未謀面 戶政所協取得亡父遺照

2019-08-10 12:38聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新北市40歲張姓男子在小學時父母離婚後即未再見過父親，身邊也無父親相片，日前他的父親過世，他到新竹市處理後事，並到北區戶政事務所申請父親照片的電子檔，看到久未謀面的父親「遺照」，彌足珍貴，讓他感動眼眶泛紅。

新竹市北區戶政所指出，為提供便民服務與體諒民眾需求，戶政所早已開放受理申請已亡故者的相片影像電子檔，讓民眾面臨親人驟然離世傷痛時，不用再因找無過世親屬照片傷神與往返奔波，該所至今受理多件類似案件，提供失怙、失恃之痛無遺照者家屬電子檔照片，撫慰家屬喪親之慟，讓家屬安心辦理喪葬事宜。

北區戶政事務所指出，新北市40歲張姓市民日前來申請過世父親的身分證相片影像電子檔，他說父母離異後即未再見過父親，接獲通知才到新竹市處理父親後事，因從小即與父親分離，身邊並無父親照片，聽說戶政所有提供過世親屬照片電子檔，專程來申請，戶政人員調出他照片電子檔時，他眼眶開始泛紅，戶政人員發現，一張看似簡單不過的相片，除代表對已故親人的追思，更大意義是撫慰喪親之慟。

戶政人員說，電影「父後七日」家人找不到父親適合遺照的情節，曾在真實世界中上演，曾有市民到戶所求助，辦理父親後事時遍尋不著父親近照，因10多年前父親臥病後未曾再拍過照，戶政所提供父親當年辦身分證的相片，讓父親健康面貌永留親友心中。

市府民政處指出，申請過世親屬身分證相片影像電子檔光碟，僅需備妥申請人身分證、申請人與已亡故者的親屬關係證明文件及死亡證明書(已辦妥死亡登記者免附)，可向全國任一戶政事務所提出申請。

新竹市北區戶政所指出，為提供便民服務與體諒民眾需求，戶政所早已開放受理申請已亡故...
新竹市北區戶政所指出，為提供便民服務與體諒民眾需求，戶政所早已開放受理申請已亡故者的相片影像電子檔，撫慰家屬喪親之慟。示意圖／新竹市政府提供
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