男子陳屍外埔海灘 警方循「線西」制服追查身分

2019-08-10 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮外埔港北方的海灘，今天上午7點多發現一具男性屍體，死者被發現時全身赤裸、浮腫變形，沒有明顯外傷，研判已死亡數日，死者頭部覆蓋一件有「線西」字樣的學校制服，警方將循線追查。

今天上午海巡、警方接獲通報，在後龍外埔漁港北側約3公里的沙灘上發現這具男屍，年齡推測超過40歲，身高約172公分，身上沒有相關證件，已採集指紋送驗。