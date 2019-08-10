單車騎士陽明山失速爆頭死 3氣質女警舉牌宣導交安

2019-08-10 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市士林陽明山區日前發生自行車騎士慘遭公車輾死事故，轄區士林分局有鑒於此，製作自行車安全宣導牌面，請來3位氣質女警楊嘉雯、陳心怡及何承軒，本月7日至自行車熱門路線風櫃嘴、劍中劍舉牌宣導，盼騎士注意山區騎行安全。

一名高姓男子本月3日騎自行車上陽明山運動，下山行經平菁街一處S形彎路時，因車速過快、煞車失控偏移打滑，整個人捲入對向駛來的303路公車，高男頭部慘遭公車輾過當場死亡。

士林分局指出，今年至今取締轄內自行車違規232件，比去年增加185件，加強取締盼提升事故防制效能。

35歲楊嘉雯在士林交通分隊服務，30歲陳心怡在天母派出所服務，25歲何承軒在社子派出所服務，3人平日皆有騎自行車習慣，本月7日一同在風櫃嘴、劍中劍等自行車路線，舉牌宣導交通安全。

士林分局呼籲，自行車騎士行經山區，應遵守限速40公里；上路前檢查煞車、燈號、鈴號、胎壓、胎紋、變速、轉向等機件運作正常；下坡彎路為危險路段，減速慢行並集中精神，避免離心力或遇路面坑洞、油漬、沙石等原因跨越對向車道。