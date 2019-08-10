親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

利奇馬登陸浙江 16級狂風引滔天巨浪

「病患被祂帶走了...」醫院古老忌諱 讓護理師當場嚇傻

單車騎士陽明山失速爆頭死 3氣質女警舉牌宣導交安

2019-08-10 10:32聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市士林陽明山區日前發生自行車騎士慘遭公車輾死事故，轄區士林分局有鑒於此，製作自行車安全宣導牌面，請來3位氣質女警楊嘉雯、陳心怡及何承軒，本月7日至自行車熱門路線風櫃嘴、劍中劍舉牌宣導，盼騎士注意山區騎行安全。

一名高姓男子本月3日騎自行車上陽明山運動，下山行經平菁街一處S形彎路時，因車速過快、煞車失控偏移打滑，整個人捲入對向駛來的303路公車，高男頭部慘遭公車輾過當場死亡。

士林分局指出，今年至今取締轄內自行車違規232件，比去年增加185件，加強取締盼提升事故防制效能。

35歲楊嘉雯在士林交通分隊服務，30歲陳心怡在天母派出所服務，25歲何承軒在社子派出所服務，3人平日皆有騎自行車習慣，本月7日一同在風櫃嘴、劍中劍等自行車路線，舉牌宣導交通安全。

士林分局呼籲，自行車騎士行經山區，應遵守限速40公里；上路前檢查煞車、燈號、鈴號、胎壓、胎紋、變速、轉向等機件運作正常；下坡彎路為危險路段，減速慢行並集中精神，避免離心力或遇路面坑洞、油漬、沙石等原因跨越對向車道。

以及進入盲彎路段，預留反應時間；下坡採分段煞車，與前車保持安全距離，勿跨越中線行駛；騎乘自行車應配戴專用安全帽；夜間騎乘配戴安全警示燈等原則。

士林分局女警楊嘉雯（左2）、陳心怡（左1）及何承軒（右1）日前到轄內熱門自行車路...
士林分局女警楊嘉雯（左2）、陳心怡（左1）及何承軒（右1）日前到轄內熱門自行車路線風櫃嘴、劍中劍，舉牌宣導交通安全。記者蔡翼謙／翻攝
分享
士林分局女警楊嘉雯（右2）、陳心怡（左1）及何承軒（中）日前到轄內熱門自行車路線...
士林分局女警楊嘉雯（右2）、陳心怡（左1）及何承軒（中）日前到轄內熱門自行車路線風櫃嘴、劍中劍，舉牌宣導交通安全。記者蔡翼謙／翻攝
分享

自行車公車事故陽明山
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

不勝酒力車上夢周公 男拒測吃18萬罰單還併排停車

2019-08-10 11:02

竊嫌都稱讚「好眼力」騎車經過被警1秒判定逮人

2019-08-10 10:33

貨車追撞遊覽車 1死1重傷

2019-08-10 00:40

突開車門害死人 3車連撞女騎士

2019-08-10 00:34

以為死老鼠臭 6旬男關房內成乾屍 同住母未發現

2019-08-10 00:26

影／颱風剛過 宜蘭一釣客落海 漏夜搜救中

2019-08-09 23:53

颱風惹禍…陽明山巨大路樹倒塌 砸中騎士

2019-08-09 23:11

突然開車門釀禍！ 3車撞擊女騎士送醫不治

2019-08-09 21:38

影／苗栗市廚具行鐵皮屋 傍晚大火持續悶燒

2019-08-09 21:37

颱風天連環撞！ 國道未保持車距14車撞一團

2019-08-09 19:47

公園路樹壓倒散步婦人 腳踝骨折送醫

2019-08-09 19:38

影／講英語嘜也通 這個警分局超國際化

2019-08-09 19:34

老婦領錢未取走 遭外籍移工侵占

2019-08-09 18:34

陽明山巨大路樹倒塌砸中騎士頭 該路段雙向封鎖

2019-08-09 18:34

外籍山老鼠颱風夜不休息 杉林溪偷竊被逮

2019-08-09 18:32

不顧20年夫妻情 陸女拿不到錢拋棄眼盲老公

2019-08-09 16:50

台中地裂瓦斯又外洩？ 消防：誤報！無監測到瓦斯

2019-08-09 16:33

開封府3兄弟涉暴力討債 手下藏槍械13人被捕

2019-08-09 16:14

新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

2019-08-09 14:58

疑房屋老舊外牆磁磚從3樓掉落 幸無砸傷人車

2019-08-09 14:22

火燒菇寮去了了 無名火吞噬滿屋子香菇

2019-08-09 14:08

利奇馬強陣風 壯碩父子連人帶機車落田埂

2019-08-09 13:33

14歲少女坐檯陪酒 跟阿嬤說「我會賺錢養家」

2019-08-09 13:32

看熱鬧被警當飆車族 法官撤銷罰單

2019-08-09 12:40

颱風夜尋親未著體力不支路倒 暖警協助返家

2019-08-09 12:15

「你兒子欠債！」 警阻詐男子保住荷包

2019-08-09 12:15

台南新營警推「護老」貼紙 鼓勵「雞婆」背後有洋葱

2019-08-09 11:40

暖心副所長夫妻默默行善5年 自掏腰包買日用品送弱勢

2019-08-09 11:03

颱風天30噸大貨車翻落田裡 司機受困超幸運只輕傷

2019-08-09 10:17

颱風天深夜國道貨車追撞遊覽車 釀一死一重傷

2019-08-09 10:03
看更多

熱門文章

新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

2019-08-09 14:58

太陽公主遊輪傳女乘客墜海 救起急救無效

2019-08-09 12:40

兒遭妻小買凶害命冰屍 老母淚灑法庭：願意原諒

2019-08-09 18:09

溺斃浴缸少年悲慘身世曝光 寄養婦嘆：早警告過社會局

2019-08-09 21:48

突然開車門釀禍！ 3車撞擊女騎士送醫不治

2019-08-09 21:38

嘉義朴子醫院旁住宅大火 蔓延200平方公尺灌救中

2019-08-09 19:47

外籍山老鼠颱風夜不休息 杉林溪偷竊被逮

2019-08-09 18:32

颱風天連環撞！ 國道未保持車距14車撞一團

2019-08-09 19:47

影／苗栗市廚具行鐵皮屋 傍晚大火持續悶燒

2019-08-09 21:37

看熱鬧被警當飆車族 法官撤銷罰單

2019-08-09 12:40

赴汽車旅館喝酒亂性 受害女同袍求情軍人獲緩刑

2019-08-09 12:29

網戀1個月就結婚！懶夫寧買iPad也不買奶粉 判離婚

2019-08-09 17:50

拳頭硬了！酒駕撞車心虛躲廁所 婦人被強制送醫抽血

2019-08-09 13:32

14歲少女坐檯陪酒 跟阿嬤說「我會賺錢養家」

2019-08-09 13:32

嘉義市前議員郭明賓賄選案 一審判有罪

2019-08-09 17:05

人妻在外偷嘿還產下私生子 給老公戴綠帽代價50萬

2019-08-09 14:03

颱風天要不要出門走走？他PO家門外10秒影片勸退

2019-08-09 13:15

火燒菇寮去了了 無名火吞噬滿屋子香菇

2019-08-09 14:08

開封府3兄弟涉暴力討債 手下藏槍械13人被捕

2019-08-09 16:14

手伸內褲內推拿 「我學佛」算命仙否認不軌判5月

2019-08-09 16:24

北市男嬰屍遭棄 未婚生母找到了

2019-08-09 18:22

程泰少東外遇小三產子 正宮撤告公訴不受理

2019-08-09 23:10

台南新營警推「護老」貼紙 鼓勵「雞婆」背後有洋葱

2019-08-09 11:40

陽明山巨大路樹倒塌砸中騎士頭 該路段雙向封鎖

2019-08-09 18:34

以為死老鼠臭 6旬男關房內成乾屍 同住母未發現

2019-08-10 00:26

突開車門害死人 3車連撞女騎士

2019-08-10 00:34

不顧20年夫妻情 陸女拿不到錢拋棄眼盲老公

2019-08-09 16:50

空拍機蒐證數月 雲林檢警夜襲盜採砂石 3人收押

2019-08-10 00:20

影／講英語嘜也通 這個警分局超國際化

2019-08-09 19:34

操作雷射除手臂胎斑 雷射光射入左眼判賠

2019-08-09 14:22

利奇馬強陣風 壯碩父子連人帶機車落田埂

2019-08-09 13:33

老婦領錢未取走 遭外籍移工侵占

2019-08-09 18:34

單車騎士陽明山失速爆頭死 3氣質女警舉牌宣導交安

2019-08-10 10:32

逆子一再家暴又踹媽 老母求情仍判拘役55日

2019-08-09 12:13

紙風車事件延燒？中市綠營議員告藍營議員

2019-08-09 19:34

直播凌虐要脅百萬贖金！越移工疑欠6萬賭債遭擄囚禁

2019-08-09 15:52

颱風夜尋親未著體力不支路倒 暖警協助返家

2019-08-09 12:15

男大生挺反送中 寄「血衣」恐嚇駐台港辦

2019-08-10 00:50

弟冒用哥名義辦卡盜刷 最後由老媽出來擦屁股

2019-08-09 11:47

苗栗市廚具行大火延燒逾4小時 幸無人傷亡

2019-08-09 22:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top