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影／颱風剛過 宜蘭一釣客落海 漏夜搜救中

2019-08-09 23:53聯合報 記者羅建旺╱即時報導

颱風剛過，宜蘭縣消防局今晚9點37分接獲118海巡署專線轉報，一名男子疑似至蘇澳港南堤釣魚，因現場風浪大，不慎失足落海。

消防局立即派遣南方澳、馬賽分隊出動人車艇前往，搜救中。

宜蘭縣消防局今晚9點37分獲報，一名男子疑似至蘇澳港南堤釣魚，因現場風浪大，不慎...
宜蘭縣消防局今晚9點37分獲報，一名男子疑似至蘇澳港南堤釣魚，因現場風浪大，不慎失足落海，消防局立即派遣南方澳、馬賽分隊出動人車艇前往，搜救中。圖/宜蘭縣消防局提供
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海巡署蘇澳颱風
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