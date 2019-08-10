以為死老鼠臭 6旬男關房內成乾屍 同住母未發現

2019-08-10 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／新北報導



新莊驚現繭居族男子，疑死亡2個月成乾屍。記者巫鴻瑋／翻攝 分享 facebook

新北市新莊區昨日驚傳乾屍案。一名六十三歲吳姓男子死亡近兩個月，同住家中的老母親都沒發現，直到最近未見兒子走出房間，驚覺不對勁報警破門，才發現兒子已倒臥床上，死亡多時。

警消在吳男房內沒發現藥袋或酒瓶，現場沒有外力入侵的跡象，懷疑他死前因長期未進食飲水，導致屍體沒有腐爛自然風乾。鑑識小組已採證，有待相驗釐清真正死因。

據了解，吳男會在房間內排泄造成惡臭，吳母才對屍臭沒有警覺，且屍水也被厚重棉被吸收，讓家人誤以為只是老鼠的屍臭味，並未多想。

據調查，吳男平時與八十三歲老母親住在新莊區豐年街公寓住處，長期沒有工作，靠著母親領取政府補助度日，平時鮮少外出，連母親在家中都難得看他會走出房間，只有肚子餓時才會走出房門覓食。

吳男過去曾在職場受挫，對找工作感到恐懼，有逃避人際互動的情況，長期繭居在家，導致個性陰晴不定，連母親的關心都會讓他情緒失控，甚至在房門口張貼禁止家人進房的紙條。

吳母也不敢過問兒子生活，只會將買回來的食材放在冰箱中，讓兒子自行打理；吳母說，兒子平常窩在房間，上次看他走出房門、說話，已是六月中旬的事。

吳男過去雖有數日未出房門紀錄，但吳母感覺太久沒見兒子走出來，請住樓上小兒子來敲門。由於無人應門，吳母從門縫發現兒子倒臥在床，決定報警破門。