單車騎士自摔被扶起 竟遭後面來車撞死

2019-08-09 22:37 中央社 宜蘭縣9日電



真的很倒楣！一名陳姓男子昨晚在宜蘭縣頭城鎮騎單車摔倒，被路人扶起時，竟遭後方楊姓男子所開的自小客車撞死。警方今天表示，獲報後，已將楊男移送法辦。

警方指出，陳男昨天晚上7時許騎乘腳踏車行經頭城鎮頭濱路3段時自摔倒地，一旁路人上前將他扶往路旁時，後方由楊男所開的自小客車疑因天色昏暗、閃避不及，竟撞到陳男，所幸協助陳男扶起的路人沒有遭到波及。

警方調查，身受重傷的陳男被送醫後宣告不治，楊男酒測值為零，全案已朝過失致死方向偵辦。