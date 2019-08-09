三重溺斃浴缸少年 淒慘身世令人難以想像

2019-08-09 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市三重區前日遭父親、阿姨凌虐致死的劉姓少年，背後淒慘身世曝光！曾扶養過他的一名婦人出面指控，少年原生家庭長期凌虐他，甚至讓他長期不吃不喝營養不良，才導致少年15歲身高僅150公分，再獲知少年消息，他已成冰冷遺體，婦人悲痛落淚，希望司法能還少年真相。

曾扶養過劉姓少年的58歲施姓婦人，今天向媒體指控少年的原生家庭長期凌虐他，並質疑過去扶養少年期間，少年個性乖巧未曾情緒失控或大吼大叫，為何劉姓阿姨會供稱是因少年半夜大吼才出手管教，懷疑是遭凌虐致死。

婦人指出，8年前因少年的劉姓生母與阿姨走投無路時，曾短暫在她開設的牛肉麵攤打工，一日社會局找上門來，才發現原本該上小學的少年沒有註冊上學，她獲知少年的父母都未善盡照顧責任，自己剛好也沒有小孩，心疼之下請求能扶養當時才7歲大的劉姓少年。

「如果不是我得癌症生病，不得不送走他，他現在還活得好好的！」後來劉姓少年國小三年級時，婦人因出車禍又罹患癌症，不得已只能讓少年回到原生家庭，可是少年的父母依舊對他愛理不理，婦人則擔心他吃不好、穿不好，有時候都會前往三重探望。

「早就警告過社會局社工！」婦人哽咽落淚質疑，明明曾通報社會局說，劉姓少年跟他的妹妹，兄妹倆有遭周姓生父長期毆打虐待，還逼少年罰跪半蹲到雙腿變，但告知社會局不要讓兄妹待在原生家庭，社工竟然說沒辦法。