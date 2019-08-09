突然開車門釀禍！ 3車撞擊女騎士當場無生命徵象

2019-08-09 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市大雅區今發生一起死亡車禍！一名蔡姓女子騎機車行經大雅區中山路，路旁一輛轎車車門打開，撞擊蔡女機車，導致蔡女撞飛到對向車道遭一輛行駛中休旅車撞上，又撞回原車道被後方轎車輾過，救護員到場急救蔡女現場無生命徵象，送醫後宣告不治。

這起死亡車禍發生在今早9點多，26歲蔡女從大雅區住家騎車外出，行經中山路199號前，路旁一輛銀色轎車向姓駕駛忽然打開駕駛車門，蔡女閃避不及，撞上車門後彈飛到對向車道，又遭行駛中廖男的黑色休旅車撞上，再彈回原車道被後方詹男黑色轎車輾過。

台中市消防局派遣西屯分隊到場，救護員指出，經現場急救女騎士無生命徵象，送往台中榮總急救，院方仍宣告不治。

台中市警局豐原分局表示，初步勘驗現場沒有機車刮地痕跡，這起車禍3名駕駛均無酒駕，警方已調閱相關監視器，進一步釐清車禍發生原因，警詢後向、廖、詹男等3人依過失致死罪嫌移送。

附近民眾表示，這起車禍發生很突然，短短1、2公尺距離就發生3次撞擊，騎士倒地後血流滿地，安全帽也碎裂，大家不忍觀看。