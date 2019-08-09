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影／苗栗市廚具行鐵皮屋 傍晚大火持續悶燒

2019-08-09 21:37聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗市玉清路一間廚具行的鐵皮屋倉儲，今天傍晚5點多發生火警，雖然利奇馬颱風帶來間歇性雨勢，但鐵皮屋仍不斷冒出熊熊烈焰，火勢相當大，接近晚間9點仍持續悶燒，目前並未發現有人員受困，火勢尚未控制，消防人員持續灌救中。

苗栗縣消防局表示，玉清路統一超商對面的一間鐵皮屋傍晚5點15分傳出火警，現場火勢猛烈，一度傳出爆裂聲，消防局派遣苗栗、特搜、頭屋等地多個消防分隊趕往灌救。

消防人員說，現場為廚具行，燃燒面積約七、八十坪，由於內部易燃物多，持續悶燒，現已派遣挖土機待命，準備開挖噴水，目前火勢還未控制。

苗栗市玉清路一間廚具行鐵皮屋傍晚發生大火。圖／民眾提供
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