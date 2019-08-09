親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「夜夜秀」調侃鄭南榕遭暫停合作 博恩辭主持「抱歉我不成熟」

公園路樹壓倒散步婦人 腳踝骨折送醫

2019-08-09 19:38聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市新店區北新藝術廣場內一棵路樹，今天晚上6時許疑遭強風吹倒，不偏不倚壓倒散步...
新北市新店區北新藝術廣場內一棵路樹，今天晚上6時許疑遭強風吹倒，不偏不倚壓倒散步的余姓婦人，導致余婦左腳踝骨折，緊急送醫，所幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝
分享
新北市新店區北新藝術廣場內一棵路樹，今天晚上6點左右疑遭強風吹倒，不偏不倚壓倒散步的余姓婦人，導致余婦左腳踝骨折，緊急送醫，所幸無生命危險。新店區公所也緊急派員清理傾倒的路樹。

新北市消防局今天晚上6點20分獲報，新店區北新路與中正路口旁的北新藝術廣場內，發生路樹倒塌壓傷民眾的意外，救護車及警方迅速趕抵，發現民來西亞籍54歲余姓婦人遭傾倒的路樹壓倒，將人救出時，發現意識清楚的余女，傷勢為左腳踝骨折，送往新店耕莘醫院急救。

新北市新店區北新藝術廣場內一棵路樹，今天晚上6時許疑遭強風吹倒，不偏不倚壓倒散步...
新北市新店區北新藝術廣場內一棵路樹，今天晚上6時許疑遭強風吹倒，不偏不倚壓倒散步的余姓婦人，導致余婦左腳踝骨折，緊急送醫，所幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝
分享
新北市新店區北新藝術廣場內一棵路樹，今天晚上6時許疑遭強風吹倒，不偏不倚壓倒散步...
新北市新店區北新藝術廣場內一棵路樹，今天晚上6時許疑遭強風吹倒，不偏不倚壓倒散步的余姓婦人，導致余婦左腳踝骨折，緊急送醫，所幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝
分享

骨折救護車路樹
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

颱風天連環撞！ 國道未保持車距14車撞一團

2019-08-09 19:47

影／講英語嘜也通 這個警分局超國際化

2019-08-09 19:34

老婦領錢未取走 遭外籍移工侵占

2019-08-09 18:34

陽明山巨大路樹倒塌砸中騎士頭 該路段雙向封鎖

2019-08-09 18:34

外籍山老鼠颱風夜不休息 杉林溪偷竊被逮

2019-08-09 18:32

不顧20年夫妻情 陸女拿不到錢拋棄眼盲老公

2019-08-09 16:50

台中地裂瓦斯又外洩？ 消防：誤報！無監測到瓦斯

2019-08-09 16:33

開封府3兄弟涉暴力討債 手下藏槍械13人被捕

2019-08-09 16:14

新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

2019-08-09 14:58

疑房屋老舊外牆磁磚從3樓掉落 幸無砸傷人車

2019-08-09 14:22

火燒菇寮去了了 無名火吞噬滿屋子香菇

2019-08-09 14:08

利奇馬強陣風 壯碩父子連人帶機車落田埂

2019-08-09 13:33

14歲少女坐檯陪酒 跟阿嬤說「我會賺錢養家」

2019-08-09 13:32

看熱鬧被警當飆車族 法官撤銷罰單

2019-08-09 12:40

颱風夜尋親未著體力不支路倒 暖警協助返家

2019-08-09 12:15

「你兒子欠債！」 警阻詐男子保住荷包

2019-08-09 12:15

台南新營警推「護老」貼紙 鼓勵「雞婆」背後有洋葱

2019-08-09 11:40

U值媒／再抱怨下去，朋友都跑光了！

2019-08-09 11:38

暖心副所長夫妻默默行善5年 自掏腰包買日用品送弱勢

2019-08-09 11:03

颱風天30噸大貨車翻落田裡 司機受困超幸運只輕傷

2019-08-09 10:17

颱風天深夜國道貨車追撞遊覽車 釀一死一重傷

2019-08-09 10:03

女警「長髮梳髻」？警政署：尊重髮式自主 將訂新儀容規定

2019-08-09 01:14

攻勢勤務時…要求女警「長髮梳髻」 苗縣警局長惹議

2019-08-09 01:07

悲傷父親節…老師墜樓亡 留1歲兒子車內熟睡

2019-08-09 00:58

新竹國道出口深夜車禍 貨車追撞遊覽車 2重傷9輕傷

2019-08-09 00:04

影／絕命終結站翻版！怪手手臂撞進駕駛座 男爆頭亡

2019-08-08 23:54

女警梳髻規定將解套？ 警政署：尊重自主權研議修改

2019-08-08 23:28

影／颱風逼近彰化有風有雨 員警巡邏摔車

2019-08-08 21:42

男子颱風前鋸樹 不慎墜落地面命危

2019-08-08 19:48

高工老師父親節墜樓身亡 妻：不知丈夫為何墜樓

2019-08-08 19:19

偷25萬元巨大豹紋陸龜 裝龜布袋破裂糗露餡

2019-08-08 18:26

影／遊覽車撞分隔島再撞路燈 10名美、星遊客送醫

2019-08-08 18:17

鬼月施工怪事多？雲林防颱吊車離奇翻車 2人受傷

2019-08-08 17:08

颱風天成災？路樹倒塌壓毀賓士車 母帶兒配眼鏡躲一劫

2019-08-08 16:24

影／高壓電線被雷擊斷 桃園八德路面起火燒出大洞

2019-08-08 16:24

利奇馬強颱中山高不平靜 小貨車自撞、轎車車禍接著來

2019-08-08 15:52

男子三個月偷4鄉鎮8家店 只為了這生活用品

2019-08-08 14:53
看更多

熱門文章

新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

2019-08-09 14:58

太陽公主遊輪傳女乘客墜海 救起急救無效

2019-08-09 12:40

影／絕命終結站翻版！怪手手臂撞進駕駛座 男爆頭亡

2019-08-08 23:54

母配「2副眼鏡花10萬」女兒氣炸 網友專業拆解帳單玄機

2019-08-09 10:58

新竹國道出口深夜車禍 貨車追撞遊覽車 2重傷9輕傷

2019-08-09 00:04

擁槍盜採砂石養狗放炮門禁嚴 雲林警檢颱風夜突擊成功

2019-08-09 11:26

兒遭妻小買凶害命冰屍 老母淚灑法庭：願意原諒

2019-08-09 18:09

颱風天討債擄人！男子遭綁痛毆還被砍 丟包觀音山區

2019-08-09 01:05

颱風天30噸大貨車翻落田裡 司機受困超幸運只輕傷

2019-08-09 10:17

一次就中了！20歲單親爸猴急 未成年女友懷孕判3月

2019-08-09 10:01

悲傷父親節…老師墜樓亡 留1歲兒子車內熟睡

2019-08-09 00:58

拳頭硬了！酒駕撞車心虛躲廁所 婦人被強制送醫抽血

2019-08-09 13:32

赴汽車旅館喝酒亂性 受害女同袍求情軍人獲緩刑

2019-08-09 12:29

看熱鬧被警當飆車族 法官撤銷罰單

2019-08-09 12:40

颱風天深夜國道貨車追撞遊覽車 釀一死一重傷

2019-08-09 10:03

人妻在外偷嘿還產下私生子 給老公戴綠帽代價50萬

2019-08-09 14:03

14歲少女坐檯陪酒 跟阿嬤說「我會賺錢養家」

2019-08-09 13:32

女警「長髮梳髻」？警政署：尊重髮式自主 將訂新儀容規定

2019-08-09 01:14

女警梳髻規定將解套？ 警政署：尊重自主權研議修改

2019-08-08 23:28

颱風天要不要出門走走？他PO家門外10秒影片勸退

2019-08-09 13:15

幫80家公司逃漏稅億元 會計師夫妻等3人收押禁見

2019-08-09 00:43

火燒菇寮去了了 無名火吞噬滿屋子香菇

2019-08-09 14:08

台女堅信香港男友承諾急匯款 警：他真來我親自道歉

2019-08-09 11:05

警攻堅抓毒犯 意外「一砲三響」

2019-08-09 00:38

影／颱風逼近彰化有風有雨 員警巡邏摔車

2019-08-08 21:42

嘉義市前議員郭明賓賄選案 一審判有罪

2019-08-09 17:05

暖心副所長夫妻默默行善5年 自掏腰包買日用品送弱勢

2019-08-09 11:03

攻勢勤務時…要求女警「長髮梳髻」 苗縣警局長惹議

2019-08-09 01:07

開封府3兄弟涉暴力討債 手下藏槍械13人被捕

2019-08-09 16:14

台南新營警推「護老」貼紙 鼓勵「雞婆」背後有洋葱

2019-08-09 11:40

婦人騎車違規左轉遭輾斃 聯結車駕駛獲判無罪

2019-08-08 18:16

外籍山老鼠颱風夜不休息 杉林溪偷竊被逮

2019-08-09 18:32

嘉義朴子醫院旁住宅大火 蔓延200平方公尺灌救中

2019-08-09 19:47

北市男嬰屍遭棄 未婚生母找到了

2019-08-09 18:22

手伸內褲內推拿 「我學佛」算命仙否認不軌判5月

2019-08-09 16:24

七夕吻妹照惹怒孕妻 議員：被惡搞

2019-08-08 23:43

不顧20年夫妻情 陸女拿不到錢拋棄眼盲老公

2019-08-09 16:50

利奇馬強陣風 壯碩父子連人帶機車落田埂

2019-08-09 13:33

網戀1個月就結婚！懶夫寧買iPad也不買奶粉 判離婚

2019-08-09 17:50

單車沒裝燈釀騎士追撞亡 婦人賠130萬元換緩刑

2019-08-09 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top