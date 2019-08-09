影／講英語嘜也通 這個警分局超國際化

2019-08-09 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「我的腿好痛！可能斷了」，「放輕鬆！不要動！救護車很快就會到」，台南市警察局第四分局選在暑假期間委請轄區西門國小英語教師團隊8人抵達分局，進行英語教學，且針對員警工作性質，編排一般協助、交通違規、一般攔檢、交通意外、擾鄰事件等五項單元分組教學，從勇敢開口說、生澀結巴，再到錄下自己發音，反覆正音、背誦，如今員警拍胸脯「講英語嘜也通」。

西門國小校長呂翠鈴帶同外籍及本國籍英語教師一行共8人，從8月5日起至今日止前進分局，展開為期5天的英語教學，計有20名員警報名參與。

鑑於員警工作的多元性，英語教師團隊編排「一般協助General Assistance」、「交通違規Traffic Violation」、「一般攔檢Routine Roadside Inspection」、「交通意外Traffic Accident」、「擾鄰事件Disturbing the Neighbors」等五項單元分組教學，同時安排實境教學，讓員警融入勤務的日常。

分局指出，有同仁原本抱持應付的心態，到願意開口說，再到努力用英語表達，甚至請同仁錄下自己發音，反覆正音、背誦，而且樂在其中，連教師都感受到學員的進步。教學團隊經驗豐富且充滿教學熱忱，使得現場氣氛生動活潑，全程笑聲、掌聲不斷，讓一向嚴肅的警察同仁感受到學習英語的樂趣。