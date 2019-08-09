親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「夜夜秀」調侃鄭南榕 博恩辭主持「抱歉我不成熟」

影／講英語嘜也通 這個警分局超國際化

2019-08-09 19:34聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「我的腿好痛！可能斷了」，「放輕鬆！不要動！救護車很快就會到」，台南市警察局第四分局選在暑假期間委請轄區西門國小英語教師團隊8人抵達分局，進行英語教學，且針對員警工作性質，編排一般協助、交通違規、一般攔檢、交通意外、擾鄰事件等五項單元分組教學，從勇敢開口說、生澀結巴，再到錄下自己發音，反覆正音、背誦，如今員警拍胸脯「講英語嘜也通」。

西門國小校長呂翠鈴帶同外籍及本國籍英語教師一行共8人，從8月5日起至今日止前進分局，展開為期5天的英語教學，計有20名員警報名參與。

鑑於員警工作的多元性，英語教師團隊編排「一般協助General Assistance」、「交通違規Traffic Violation」、「一般攔檢Routine Roadside Inspection」、「交通意外Traffic Accident」、「擾鄰事件Disturbing the Neighbors」等五項單元分組教學，同時安排實境教學，讓員警融入勤務的日常。

分局指出，有同仁原本抱持應付的心態，到願意開口說，再到努力用英語表達，甚至請同仁錄下自己發音，反覆正音、背誦，而且樂在其中，連教師都感受到學員的進步。教學團隊經驗豐富且充滿教學熱忱，使得現場氣氛生動活潑，全程笑聲、掌聲不斷，讓一向嚴肅的警察同仁感受到學習英語的樂趣。

分局長蔡進閱表示，同仁平時工作繁忙，往往視學習英語為畏途，難得能夠有優秀的專業教學團隊，結合實際工作狀況編排教材，讓員警不再恐懼英語而能將所學運用於治安、交通、服務上。他感謝呂校長及西門國小教師們的熱忱與付出，也希望以後能與西門國小持續合作，讓全體同仁為建構友善雙語城市盡一份心力。

台南市警四分局同仁從勇敢開口說、生澀結巴，再到錄下自己發音，反覆正音、背誦，如今...
台南市警四分局同仁從勇敢開口說、生澀結巴，再到錄下自己發音，反覆正音、背誦，如今員警拍胸脯「講英語嘜也通」。記者邵心杰／翻攝
分享
「我的腿好痛！可能斷了」，「放輕鬆！不要動！救護車很快就會到」，現場模擬交通意外...
「我的腿好痛！可能斷了」，「放輕鬆！不要動！救護車很快就會到」，現場模擬交通意外情境，讓員警很快學會英語。記者邵心杰／翻攝
分享
西門國小教學團隊經驗豐富且充滿教學熱忱，使得現場氣氛生動活潑，全程笑聲、掌聲不斷...
西門國小教學團隊經驗豐富且充滿教學熱忱，使得現場氣氛生動活潑，全程笑聲、掌聲不斷。記者邵心杰／翻攝
分享
台南市西門國小專業英語教學團隊，結合實際工作狀況編排教材，讓員警不再恐懼英語而能...
台南市西門國小專業英語教學團隊，結合實際工作狀況編排教材，讓員警不再恐懼英語而能將所學運用於治安、交通、服務上
分享

警察交通違規英語能力
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

颱風天連環撞！ 國道未保持車距14車撞一團

2019-08-09 19:47

公園路樹壓倒散步婦人 腳踝骨折送醫

2019-08-09 19:38

老婦領錢未取走 遭外籍移工侵占

2019-08-09 18:34

陽明山巨大路樹倒塌砸中騎士頭 該路段雙向封鎖

2019-08-09 18:34

外籍山老鼠颱風夜不休息 杉林溪偷竊被逮

2019-08-09 18:32

不顧20年夫妻情 陸女拿不到錢拋棄眼盲老公

2019-08-09 16:50

台中地裂瓦斯又外洩？ 消防：誤報！無監測到瓦斯

2019-08-09 16:33

開封府3兄弟涉暴力討債 手下藏槍械13人被捕

2019-08-09 16:14

新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

2019-08-09 14:58

疑房屋老舊外牆磁磚從3樓掉落 幸無砸傷人車

2019-08-09 14:22

火燒菇寮去了了 無名火吞噬滿屋子香菇

2019-08-09 14:08

利奇馬強陣風 壯碩父子連人帶機車落田埂

2019-08-09 13:33

14歲少女坐檯陪酒 跟阿嬤說「我會賺錢養家」

2019-08-09 13:32

看熱鬧被警當飆車族 法官撤銷罰單

2019-08-09 12:40

颱風夜尋親未著體力不支路倒 暖警協助返家

2019-08-09 12:15

「你兒子欠債！」 警阻詐男子保住荷包

2019-08-09 12:15

台南新營警推「護老」貼紙 鼓勵「雞婆」背後有洋葱

2019-08-09 11:40

U值媒／再抱怨下去，朋友都跑光了！

2019-08-09 11:38

暖心副所長夫妻默默行善5年 自掏腰包買日用品送弱勢

2019-08-09 11:03

颱風天30噸大貨車翻落田裡 司機受困超幸運只輕傷

2019-08-09 10:17

颱風天深夜國道貨車追撞遊覽車 釀一死一重傷

2019-08-09 10:03

女警「長髮梳髻」？警政署：尊重髮式自主 將訂新儀容規定

2019-08-09 01:14

攻勢勤務時…要求女警「長髮梳髻」 苗縣警局長惹議

2019-08-09 01:07

悲傷父親節…老師墜樓亡 留1歲兒子車內熟睡

2019-08-09 00:58

新竹國道出口深夜車禍 貨車追撞遊覽車 2重傷9輕傷

2019-08-09 00:04

影／絕命終結站翻版！怪手手臂撞進駕駛座 男爆頭亡

2019-08-08 23:54

女警梳髻規定將解套？ 警政署：尊重自主權研議修改

2019-08-08 23:28

影／颱風逼近彰化有風有雨 員警巡邏摔車

2019-08-08 21:42

男子颱風前鋸樹 不慎墜落地面命危

2019-08-08 19:48

高工老師父親節墜樓身亡 妻：不知丈夫為何墜樓

2019-08-08 19:19

偷25萬元巨大豹紋陸龜 裝龜布袋破裂糗露餡

2019-08-08 18:26

影／遊覽車撞分隔島再撞路燈 10名美、星遊客送醫

2019-08-08 18:17

鬼月施工怪事多？雲林防颱吊車離奇翻車 2人受傷

2019-08-08 17:08

颱風天成災？路樹倒塌壓毀賓士車 母帶兒配眼鏡躲一劫

2019-08-08 16:24

影／高壓電線被雷擊斷 桃園八德路面起火燒出大洞

2019-08-08 16:24

利奇馬強颱中山高不平靜 小貨車自撞、轎車車禍接著來

2019-08-08 15:52

男子三個月偷4鄉鎮8家店 只為了這生活用品

2019-08-08 14:53
看更多

熱門文章

新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

2019-08-09 14:58

太陽公主遊輪傳女乘客墜海 救起急救無效

2019-08-09 12:40

影／絕命終結站翻版！怪手手臂撞進駕駛座 男爆頭亡

2019-08-08 23:54

母配「2副眼鏡花10萬」女兒氣炸 網友專業拆解帳單玄機

2019-08-09 10:58

新竹國道出口深夜車禍 貨車追撞遊覽車 2重傷9輕傷

2019-08-09 00:04

擁槍盜採砂石養狗放炮門禁嚴 雲林警檢颱風夜突擊成功

2019-08-09 11:26

兒遭妻小買凶害命冰屍 老母淚灑法庭：願意原諒

2019-08-09 18:09

颱風天討債擄人！男子遭綁痛毆還被砍 丟包觀音山區

2019-08-09 01:05

颱風天30噸大貨車翻落田裡 司機受困超幸運只輕傷

2019-08-09 10:17

一次就中了！20歲單親爸猴急 未成年女友懷孕判3月

2019-08-09 10:01

悲傷父親節…老師墜樓亡 留1歲兒子車內熟睡

2019-08-09 00:58

拳頭硬了！酒駕撞車心虛躲廁所 婦人被強制送醫抽血

2019-08-09 13:32

赴汽車旅館喝酒亂性 受害女同袍求情軍人獲緩刑

2019-08-09 12:29

看熱鬧被警當飆車族 法官撤銷罰單

2019-08-09 12:40

颱風天深夜國道貨車追撞遊覽車 釀一死一重傷

2019-08-09 10:03

人妻在外偷嘿還產下私生子 給老公戴綠帽代價50萬

2019-08-09 14:03

14歲少女坐檯陪酒 跟阿嬤說「我會賺錢養家」

2019-08-09 13:32

女警「長髮梳髻」？警政署：尊重髮式自主 將訂新儀容規定

2019-08-09 01:14

女警梳髻規定將解套？ 警政署：尊重自主權研議修改

2019-08-08 23:28

颱風天要不要出門走走？他PO家門外10秒影片勸退

2019-08-09 13:15

幫80家公司逃漏稅億元 會計師夫妻等3人收押禁見

2019-08-09 00:43

火燒菇寮去了了 無名火吞噬滿屋子香菇

2019-08-09 14:08

台女堅信香港男友承諾急匯款 警：他真來我親自道歉

2019-08-09 11:05

警攻堅抓毒犯 意外「一砲三響」

2019-08-09 00:38

影／颱風逼近彰化有風有雨 員警巡邏摔車

2019-08-08 21:42

嘉義市前議員郭明賓賄選案 一審判有罪

2019-08-09 17:05

暖心副所長夫妻默默行善5年 自掏腰包買日用品送弱勢

2019-08-09 11:03

攻勢勤務時…要求女警「長髮梳髻」 苗縣警局長惹議

2019-08-09 01:07

開封府3兄弟涉暴力討債 手下藏槍械13人被捕

2019-08-09 16:14

台南新營警推「護老」貼紙 鼓勵「雞婆」背後有洋葱

2019-08-09 11:40

婦人騎車違規左轉遭輾斃 聯結車駕駛獲判無罪

2019-08-08 18:16

外籍山老鼠颱風夜不休息 杉林溪偷竊被逮

2019-08-09 18:32

嘉義朴子醫院旁住宅大火 蔓延200平方公尺灌救中

2019-08-09 19:47

北市男嬰屍遭棄 未婚生母找到了

2019-08-09 18:22

手伸內褲內推拿 「我學佛」算命仙否認不軌判5月

2019-08-09 16:24

七夕吻妹照惹怒孕妻 議員：被惡搞

2019-08-08 23:43

不顧20年夫妻情 陸女拿不到錢拋棄眼盲老公

2019-08-09 16:50

利奇馬強陣風 壯碩父子連人帶機車落田埂

2019-08-09 13:33

網戀1個月就結婚！懶夫寧買iPad也不買奶粉 判離婚

2019-08-09 17:50

單車沒裝燈釀騎士追撞亡 婦人賠130萬元換緩刑

2019-08-09 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top