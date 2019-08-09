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新莊驚現繭居族男子 疑死亡2個月成乾屍

前一晚發布颱風假是「馬種下的惡果」？ 彭啟明引論戰

疑房屋老舊外牆磁磚從3樓掉落 幸無砸傷人車

2019-08-09 14:22聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市永和區保平路一處5層樓公寓，今天中午突然有大量磁磚剝落，從3樓公寓外牆掉落，所幸當時並無人車經過，未造成人員受傷，警方獲報已在現場拉起幫鎖線，避免造成二次傷害。

警方曾按門鈴但無人回應，經訪查，據鄰居表示，屋主疑似外出尚未回家，警方已通知永和公所派員協助清理掉落路面的磁磚碎片，也將持續連繫屋主，進行善後處理。

新北市永和區保平路一處5層樓公寓，今天中午突然有大量磁磚剝落，從3樓公寓外牆掉落...
新北市永和區保平路一處5層樓公寓，今天中午突然有大量磁磚剝落，從3樓公寓外牆掉落，所幸當時並無人車經過，未造成人員受傷，警方獲報已在現場拉起幫鎖線，避免造成二次傷害。記者王長鼎／攝影
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新北市永和區保平路一處5層樓公寓，今天中午突然有大量磁磚剝落，從3樓公寓外牆掉落...
新北市永和區保平路一處5層樓公寓，今天中午突然有大量磁磚剝落，從3樓公寓外牆掉落，所幸當時並無人車經過，未造成人員受傷，警方獲報已在現場拉起幫鎖線，避免造成二次傷害。記者王長鼎／攝影
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新北市永和區保平路一處5層樓公寓，今天中午突然有大量磁磚剝落，從3樓公寓外牆掉落...
新北市永和區保平路一處5層樓公寓，今天中午突然有大量磁磚剝落，從3樓公寓外牆掉落，所幸當時並無人車經過，未造成人員受傷，警方獲報已在現場拉起幫鎖線，避免造成二次傷害。記者王長鼎／攝影
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磁磚門鈴
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