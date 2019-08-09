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火燒菇寮去了了 無名火吞噬滿屋子香菇

2019-08-09 14:08聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣溪州鄉中央路二段的１間鐵皮菇寮，今天中午11時40分左右竄出濃煙，消防局第四大隊接獲報，出動各式消防車輛15輛、30名消防隊員和義消趕往灌救。第四大隊大隊長葉清添說，這間菇寮面積約500平方公尺，火勢在12時11分控制，無人員傷亡。

葉清添說，起火點在菇寮後方，燃燒範圍約300多平方公尺，起火原因由火災調查科人員鑑識中。因菇寮四周無住家，除菇寮外未造成其他損失。

溪州鄉一間鐵皮屋菇寮今天中午失火，消防人員灌水搶救的情形。照片／消防局提供
溪州鄉一間鐵皮屋菇寮今天中午失火，消防人員灌水搶救的情形。照片／消防局提供
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溪州鄉一間鐵皮屋菇寮今天中午起火，消防人員灌水搶救的情形。照片／消防局提供
溪州鄉一間鐵皮屋菇寮今天中午起火，消防人員灌水搶救的情形。照片／消防局提供
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溪州鄉一間鐵皮屋菇寮今天中午竄出濃煙，付之一炬。照片／消防局提供
溪州鄉一間鐵皮屋菇寮今天中午竄出濃煙，付之一炬。照片／消防局提供
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溪州鄉一間鐵皮屋菇寮今天中午竄出濃煙。照片／消防局提供
溪州鄉一間鐵皮屋菇寮今天中午竄出濃煙。照片／消防局提供
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火災
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