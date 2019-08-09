火燒菇寮去了了 無名火吞噬滿屋子香菇

2019-08-09 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣溪州鄉中央路二段的１間鐵皮菇寮，今天中午11時40分左右竄出濃煙，消防局第四大隊接獲報，出動各式消防車輛15輛、30名消防隊員和義消趕往灌救。第四大隊大隊長葉清添說，這間菇寮面積約500平方公尺，火勢在12時11分控制，無人員傷亡。