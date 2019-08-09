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看熱鬧被警當飆車族　法官撤銷罰單

2019-08-09 12:40聯合報 記者王駿杰╱即時報導

黃姓男子聽說新竹縣鳳鼻隧道有人飆車，好奇騎機車去看熱鬧，卻被警方調監視器認定他就是飆仔，開單重罰3萬還吊銷駕照，黃不服氣，提起行政訴訟稱飆仔另有其人，法官調查發現，警方所提出採證光碟影像及採證照片，均無法證明黃男有飆車情形，判決撤銷罰單。

經查，新竹縣警方106年10月9日清晨執行巡邏勤務，於新豐鄉鳳鼻隧道口到一群汽機車在道路上競速，警方上前攔查，但車輛全不配合，經員警調閱監視器影像，在台15線及台61線路口都有黃姓男子騎機車的影像，警方因此對黃男舉發「二輛以上汽車共同在道路上競駛」，由黃男當場簽收在案。

黃男不服氣，向警方提起申訴，但警方仍認為違規行為屬實，對黃開罰新台幣3萬元，銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

黃男還是不服，提起行政訴訟，他認為，當時聽說那有飆車，想說去看看，他一般騎車不超速，剛好有人從他旁邊經過就被當成飆車族，這並不合理，請調閱其他車輛行車記錄器或錄影測速來證明。

警方則指出，調閱監視器影像，黃男騎機車均遭台15線及台61線路口監視器拍到，多次與該大群車輛共同行經，與他所稱因聽說有飆車前去看顯有不符。

法官指出，道路交通管理處罰條例第43條第3項規定「2輛以上之汽車在道路上競駛者」，是指2 輛以上汽車有相互超越追逐、競賽比快，而於競速過程中，2輛車或為並行競駕或為互相超越的情形。

法官問舉發的張姓員警黃男有無任何跡象與競速行為有關，張員則說，當時沒有測速器，沒有辦法測，對於車速現在已經沒有印象。但黃與一群人陸續在兩個監視器畫面出現，所以跟競速的車輛應該是有關。

法官認為，警方到場時，飆車車輛已經逃逸，警方所提出採證光碟影像及採證照片，均無法證明黃的車輛與他車有何相互超越越追逐、競賽比快，且於競速過程中，2輛車或為並行競駕或為互相超越等情形。因此，在欠缺積極證據證明確有「競駛」行為情況下，難僅以車輛於違規時點密接時間及違規時點後，密集出現於違規區域附近，就逕行推測確有飆車競速行為。因此判決撤銷原處分。

黃姓男子聽說新竹縣鳳鼻隧道有人飆車，好奇騎機車去看熱鬧，卻被警方調監視器認定他就...
黃姓男子聽說新竹縣鳳鼻隧道有人飆車，好奇騎機車去看熱鬧，卻被警方調監視器認定他就是飆仔，開單重罰3萬還吊銷駕照。照片為示意圖。記者王駿杰／攝影
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