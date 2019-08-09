台南新營警推「護老」貼紙 鼓勵「雞婆」背後有洋葱

2019-08-09 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市新營警分局製作印有「護老」字樣的反光板及反光貼紙，由勤區員警至列管名冊上失智老人家中，將反光板掛在其腳踏車前後，貼紙貼在其鞋子及腳踏車明顯處，除要求員警執行各項勤務中，發現老人鞋子及腳踏車貼有「護老」字樣標誌時，應立即關懷詢問，也呼籲民眾在路上若有發現，請多提供關懷協助，希望結合警民的力量，共同預防失智老人走失，甚或發生意外。

新營分局分局長李名昌表示，「護老」貼紙的想法，是因先前分局轄內曾發生一件案例，高齡81歲的老先生，長期罹患失智症，離家外出後，在外面騎車亂晃整整達20多小時，近百里的路程，最後不幸喪生。警方開始思考，如果有人在半夜時，看到一個老人家還騎車在路上閒晃，能夠驚覺到阿伯是在「不對的時間出現在不對的地方」，進而「雞婆」地關心一下阿伯，是不是就能幫助阿伯回到溫暖的家。

新營分局製作這套「護老」貼紙，希望社會上人人都能成為長者的貴人，共同守護與打造失智老人的友善社區。同時也提醒家有失智長輩，事先預防走失的措施不能少，可申請「愛的手鍊」、購買附有GPS功能的愛心手鍊或在口袋中放入小紙條，寫上聯繫方式，有利於迅速確認身分並通知家屬之外。也可以前往警局事先捺印指紋建檔、更新身分證照以利人臉辨識等，防範未然，才是給長輩最好的照顧與保護。