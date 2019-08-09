暖心副所長夫妻默默行善5年 自掏腰包買日用品送弱勢

2019-08-09 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣玉里警分局大禹派出所副所長鄧靖謙，在偏鄉第一線服務多年，看到不少需要幫助的弱勢族群，心生不捨，在妻子洪明瀅支持下，自掏腰包購買白米、尿布等民生物資捐助貧困，兩人低調行善，身邊親友多半不知情，直到最近有臉書社團網友發文感謝才曝光，玉里警分局長呂育騰大讚鄧靖謙夫妻善舉值得讚許。

45歲的鄧靖謙從警超過20年，其中逾半時間都在花蓮南區的玉里服務。他說，在派出所工作直接面對民眾，經常處理家庭糾紛，看過太多弱勢家庭為經濟壓力沉重，喘不過氣，造成家庭糾紛，進而演變成家暴。

每次處理這類案件，看到弱勢家庭有幼童或是長輩，他就起了憐憫之心，從5年前開始，兩夫妻決定在能力範圍內，不定時購買白米、麵條、米粉、食用油、嬰兒用品等民生必需品，為弱勢家戶略盡棉薄之力。

鄧靖謙為善不欲人知，多半都是透過當地協會代送，自己很少出面，所以親朋好友多半不知情。最近有協會人士到派出所載運物資，在臉書貼出感謝圖文，寫著「「非常感謝副所長及夫人一直默默地為卓溪鄉弱勢付出，長期捐贈物資給協會關懷鄉內弱勢，謝謝有愛的您們」，文章一出，夫妻倆善行才傳開。

他的同事說，鄧靖謙與妻子育有一名孩子，孩子還年幼，鄧妻在家照顧小孩，鄧靖謙要肩負家計，與妻子仍不定時自掏腰包作公益，幫助偏鄉弱勢家戶，真的難能可貴。