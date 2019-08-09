親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

颱風假多放了！柯P：拜媽祖有保佑 風雨不大不能怪我

母配「2副眼鏡花10萬」女兒氣炸 網友專業拆解玄機

開車出遊靠導航卻迷路 男子一家驚險獲救

2019-08-09 11:58中央社 嘉義縣9日電

周姓男子日前開車載一家大小前往嘉義梅山旅遊，因路況不熟，僅靠導航指引，卻在山區迷路，且將車子開進一處險地，經警方借調貨車進行拖吊，短短數百公尺花了3小時才脫困。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞指出，警方日前接獲一名語氣惶恐、聲音急促的周姓男子報案，指他開車在梅山鄉瑞峰村日落頭山區迷路，車子受困在一處雜草叢生的道路上，進退不得，亟待救援。

竹崎警分局立即指派瑞里派出所員警前往救援，依男子電話指引，在瑞峰村日落頭山區一條通往溪谷的廢棄道路上，發現周姓男子一家人。

周姓男子告訴警方，他開車載一家大小出門旅遊，因路況不熟，完全依照導航指引，卻在山區迷路，途中還遇到一名穿雨衣的老人指路，竟將車輛開到險地，進退兩難。

警方表示，周姓男子行駛的道路，早在八八風災過後就已經廢棄，無人行走，不僅雜草叢生，遍地青苔，地勢顛簸，稍有不慎，還可能滑落溪谷，因此才造成周男一家人進退維谷。

由於男子所在道路狹窄，增加救援的困難度，警方只好借調具有四輪傳動力的貨車，並使用繩索進行拖吊，但因地勢濕滑，屢次失敗。最後警方將大量石頭搬上貨車，以增加車輛的重量與輪胎摩擦力，才將受困車輛拖離。

警方指出，周男受困處至較平緩路段僅短短數百公尺，警方卻花了3個小時才拖吊成功。因此呼籲民眾在山區行車，應先做好路線規劃，千萬不要過於依賴導航，且應避開明顯荒涼、偏僻的道路，以免身陷險地，求助無門。

嘉義八八風災警察
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

暖心副所長夫妻默默行善5年 自掏腰包買日用品送弱勢

2019-08-09 11:03

慰問身故員警家屬 警局長感謝警友會親送身故保險金

2019-08-09 12:48

看熱鬧被警當飆車族　法官撤銷罰單

2019-08-09 12:40

「你兒子欠債！」 警阻詐男子保住荷包

2019-08-09 12:15

台南新營警推「護老」貼紙 鼓勵「雞婆」背後有洋葱

2019-08-09 11:40

U值媒／再抱怨下去，朋友都跑光了！

2019-08-09 11:38

颱風天30噸大貨車翻落田裡 司機受困超幸運只輕傷

2019-08-09 10:17

颱風天深夜國道貨車追撞遊覽車 釀一死一重傷

2019-08-09 10:03

女警「長髮梳髻」？警政署：尊重髮式自主 將訂新儀容規定

2019-08-09 01:14

攻勢勤務時…要求女警「長髮梳髻」 苗縣警局長惹議

2019-08-09 01:07

悲傷父親節…老師墜樓亡 留1歲兒子車內熟睡

2019-08-09 00:58

新竹國道出口深夜車禍 貨車追撞遊覽車 2重傷9輕傷

2019-08-09 00:04

影／絕命終結站翻版！怪手手臂撞進駕駛座 男爆頭亡

2019-08-08 23:54

女警梳髻規定將解套？ 警政署：尊重自主權研議修改

2019-08-08 23:28

影／颱風逼近彰化有風有雨 員警巡邏摔車

2019-08-08 21:42

男子颱風前鋸樹 不慎墜落地面命危

2019-08-08 19:48

高工老師父親節墜樓身亡 妻：不知丈夫為何墜樓

2019-08-08 19:19

偷25萬元巨大豹紋陸龜 裝龜布袋破裂糗露餡

2019-08-08 18:26

影／遊覽車撞分隔島再撞路燈 10名美、星遊客送醫

2019-08-08 18:17

鬼月施工怪事多？雲林防颱吊車離奇翻車 2人受傷

2019-08-08 17:08

颱風天成災？路樹倒塌壓毀賓士車 母帶兒配眼鏡躲一劫

2019-08-08 16:24

影／高壓電線被雷擊斷 桃園八德路面起火燒出大洞

2019-08-08 16:24

利奇馬強颱中山高不平靜 小貨車自撞、轎車車禍接著來

2019-08-08 15:52

男子三個月偷4鄉鎮8家店 只為了這生活用品

2019-08-08 14:53

影／老師與妻口角疑墜樓 車內留男嬰

2019-08-08 14:19

影／紅衣輕熟女被詐騙 警霸氣阻詐還笑他「失敗了」

2019-08-08 14:08

疑經濟壓力跳東昇橋輕生 男送醫尚未脫離險境

2019-08-08 14:04

為還欠債 男搭小黃國道洗劫運將被訴

2019-08-08 12:52

不滿男子糾纏女員工 老闆叫來4人圍毆運將

2019-08-08 12:50

刑警深藏不露！ 父親節賀卡電繪「Ｑ版分局長」超擬真

2019-08-08 12:21

影／嘉義山區發現空車 7旬老翁疑墜90米山崖

2019-08-08 12:16

怎麼忍心丟下他？ 高中男師墜樓車內留熟睡男嬰

2019-08-08 12:14

影／高中老師停車場墜樓身亡 留在車內男嬰社工接手照料

2019-08-08 11:27

獨／台中最強肌肉警 下月赴法受訓 守護我元首安全

2019-08-08 10:37

父親節男子留幼子墜樓亡 陳屍基隆消防隊後方

2019-08-08 10:25

男子信二路立體停車場墜樓死亡 13樓車內獨留男嬰

2019-08-08 10:16

北市聯醫仁愛院區旁巷弄 垃圾袋藏嬰兒屍體

2019-08-08 09:26

罐裝瓦斯外洩發生氣爆 2員工燒燙傷送醫

2019-08-08 09:12

長髮女警梳髻髮禁復辟？ 苗警局：攻勢勤務的敵情意識

2019-08-08 09:12
看更多

熱門文章

她按摩睡著被男師傅偷舔下體 驚醒險被暴力性侵

2019-08-08 14:43

新竹國道出口深夜車禍 貨車追撞遊覽車 2重傷9輕傷

2019-08-09 00:04

影／絕命終結站翻版！怪手手臂撞進駕駛座 男爆頭亡

2019-08-08 23:54

高工老師父親節墜樓身亡 妻：不知丈夫為何墜樓

2019-08-08 19:19

返台國人申報漏寫「0」日幣3360萬飛了 告贏海關免沒入

2019-08-08 18:43

影／北巿警霸氣驅趕屁孩 網友狂喊療癒「這才是警察」

2019-08-08 14:57

PO網問跳橋會不會死？攸關人命苗警嚴陣以待

2019-08-08 15:34

影／高壓電線被雷擊斷 桃園八德路面起火燒出大洞

2019-08-08 16:24

颱風天討債擄人！男子遭綁痛毆還被砍 丟包觀音山區

2019-08-09 01:05

長榮空服員罷工事件未落幕 4內勤告8空姐妨害自由

2019-08-08 14:26

母配「2副眼鏡花10萬」女兒氣炸 網友專業拆解帳單玄機

2019-08-09 10:58

台南男嬰骨折家長控撇責 院方：巨額賠償難以接受

2019-08-08 13:02

張淑晶激動要求對方具結 法官冷回「你又不是法官」

2019-08-08 13:51

悲傷父親節…老師墜樓亡 留1歲兒子車內熟睡

2019-08-09 00:58

鬼月施工怪事多？雲林防颱吊車離奇翻車 2人受傷

2019-08-08 17:08

影／遊覽車撞分隔島再撞路燈 10名美、星遊客送醫

2019-08-08 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top