開車出遊靠導航卻迷路 男子一家驚險獲救

2019-08-09 11:58 中央社 嘉義縣9日電



周姓男子日前開車載一家大小前往嘉義梅山旅遊，因路況不熟，僅靠導航指引，卻在山區迷路，且將車子開進一處險地，經警方借調貨車進行拖吊，短短數百公尺花了3小時才脫困。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞指出，警方日前接獲一名語氣惶恐、聲音急促的周姓男子報案，指他開車在梅山鄉瑞峰村日落頭山區迷路，車子受困在一處雜草叢生的道路上，進退不得，亟待救援。

竹崎警分局立即指派瑞里派出所員警前往救援，依男子電話指引，在瑞峰村日落頭山區一條通往溪谷的廢棄道路上，發現周姓男子一家人。

周姓男子告訴警方，他開車載一家大小出門旅遊，因路況不熟，完全依照導航指引，卻在山區迷路，途中還遇到一名穿雨衣的老人指路，竟將車輛開到險地，進退兩難。

警方表示，周姓男子行駛的道路，早在八八風災過後就已經廢棄，無人行走，不僅雜草叢生，遍地青苔，地勢顛簸，稍有不慎，還可能滑落溪谷，因此才造成周男一家人進退維谷。

由於男子所在道路狹窄，增加救援的困難度，警方只好借調具有四輪傳動力的貨車，並使用繩索進行拖吊，但因地勢濕滑，屢次失敗。最後警方將大量石頭搬上貨車，以增加車輛的重量與輪胎摩擦力，才將受困車輛拖離。

警方指出，周男受困處至較平緩路段僅短短數百公尺，警方卻花了3個小時才拖吊成功。因此呼籲民眾在山區行車，應先做好路線規劃，千萬不要過於依賴導航，且應避開明顯荒涼、偏僻的道路，以免身陷險地，求助無門。