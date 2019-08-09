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新竹國道出口深夜車禍 貨車追撞遊覽車 現正搶救中

2019-08-09 00:04聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣今天晚間11點半發生一輛遊覽車與貨車車禍事件，疑似貨車追撞遊覽車，地點發生在國道一號的竹北交流道出口，新竹縣消防局派遣湖口、工業、光明及三大共9車20人到現場救援，目前已知有貨車中有2人受困，救難人員現正搶救中。

目前已知有貨車中有兩名受困。圖／新竹縣消防局提供
目前已知有貨車中有兩名受困。圖／新竹縣消防局提供
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疑似貨車追撞遊覽車。圖／新竹縣消防局提供
疑似貨車追撞遊覽車。圖／新竹縣消防局提供
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新竹縣今天晚間11點半發生一輛遊覽車與貨車相撞。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣今天晚間11點半發生一輛遊覽車與貨車相撞。圖／新竹縣消防局提供
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新竹遊覽車國道
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