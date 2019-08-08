影／絕命終結站翻版！怪手手臂撞進駕駛座 男爆頭亡

2019-08-08 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮今下午傳大車追撞意外，一輛吊臂車行經南環路時，遭前方大貨車車斗上外露的怪手手臂直接撞上，怪手的機械手臂直接撞破吊臂車前擋風玻璃，車上施姓駕駛被夾在機械手臂與駕駛座間，頭骨破裂當場死亡；事故現場猶如電影「絕命終結站」嚇壞眾人，詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。

南投縣消防局表示，今下午5點左右獲報埔里南環路有大車事故，且有駕駛受困車內，隨即調派埔里和魚池分隊人車馳援，到場後即確認吊臂車及傷者狀況，但人員回報現場受傷駕駛明顯死亡。

救護人員則表示，現場擋風玻璃碎裂散落一地，因怪手機械手臂彎曲突起處，不偏不倚撞上駕駛頭部，頭部就被夾怪手手臂和駕駛座間，而因撞擊力道強大，頭部嚴重破裂，人明顯死亡，協助將駕駛遺體挪下後，交由現場警方處理。

現場目擊民眾提到，大貨車駕駛看起來30多歲，大貨車車斗上載運的怪手手臂看起來似乎超過車斗，而因兩台車都是大車，車身高度差不多，追撞時手臂才會直接撞進駕駛座，事發狀況猶如「絕命終結站」翻版；倘若後車是小客車，頂多就是撞上車頂，大概就不會發生憾事。