女警梳髻規定將解套？ 警政署：尊重自主權研議修改

2019-08-08 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



苗栗縣警新任局長翁群能重申女警執勤須綁髮髻規定，引發基層議論；警政署說，實務上已鮮少有女警梳髻，警政署也未硬性要求，警政署尊重女警髮式自主權，只要不影響執勤效率、安全、整潔，將廣蒐意見後，研議新的儀容規定。

警政署2003年頒訂的「警察人員儀容禮節及環境內務重點要求事項」，其中律定女警不編辮，穿著制服時髮長不過肩，過肩時應梳髻，並採用黑色髮飾。

警政署說，長髮過肩女警梳髻，主要考量執行「攻勢勤務」時有潛在不可預期危險，女警長髮易遭歹徒拉扯，且上下警車易為警車零件勾夾，使用警械時也可能影響視線，目的在確保執勤女警人身安全，並避免執勤困擾。

國內女警越來越多，不少女警反應梳髻費時，且反帶來戴安全帽、便帽不便等困擾，2012年台北市警局、2015年高雄市警局，都曾以警政署規定要求女警梳髻不綁馬尾，也引發基層反彈。

警政署說，警察是第一線面對民眾公務員，也是公權力象徵，穿著制服執行勤務應儀容端莊、服制鮮明；為落實團隊紀律，兼顧員警執勤安全必要，須訂定相關規範。