女警長髮梳髻？警政署：尊重髮式自主 將訂新儀容規定

警政署強調，只要不影響執勤效率、安全、整潔，尊重女警髮式自主權。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

警政署二○○三年頒訂「警察人員儀容禮節及環境內務重點要求事項」，律定女警不編辮，著制服時髮長不過肩、過肩應梳髻，並用黑色髮飾；目前已鮮少有女警梳髻，警政署也未硬性要求。警政署強調，尊重女警髮式自主權，只要不影響執勤效率、安全、整潔，將廣蒐意見後，研議新的儀容規定。

警政署說，警察是第一線面對民眾的公務員，也是公權力象徵，穿著制服執行勤務應儀容端莊、服制鮮明；為落實團隊紀律，兼顧員警執勤安全必要，因此訂定相關規範。

其中，長髮過肩女警梳髻，主要考量執行「攻勢勤務」時有潛在不可預期危險，女警長髮易遭歹徒拉扯，且上下警車易為警車零件勾夾，使用警械時也可能影響視線，目的在確保執勤女警人身安全，並避免執勤困擾。

不過，國內女警越來越多，不少人反映梳髻反帶來戴安全帽、便帽等困擾，二○一二年台北市警局、二○一五年高雄市警局曾要求女警梳髻不綁馬尾，但都引發反彈。由於目前鮮少有女警梳髻，警政署未硬性要求並完全尊重女警髮式自主權，未來是否修改規定，將廣蒐各警察機關意見再研議。

對警政署「儀容禮節」規定有意見的員警不少，其中保二總隊前隊員葉繼元因蓄長髮考績連兩年丙等，他以違反性平法為由提起行政訴訟，但法院認為，規範儀容目的為整飭員警儀態、提振工作精神、端正警紀，與性平法規範「保障性別工作權之平等、貫徹憲法消除性別歧視」不同，認定儀容禮節規定並未違反性平法。葉敗訴確定後，於六月聲請釋憲，但大法官尚未決定受理與否。