高工老師父親節墜樓身亡 妻：不知丈夫為何墜樓

2019-08-08 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



鄧姓高工男老師昨天從基隆市信二立體停車場，鄧從13樓墜樓死亡，消防人員找到他的車，幼子還在車內熟睡，只能先將幼子帶回照料。記者吳淑君／攝影 分享 facebook 鄧姓高工男老師和在國中任教的妻子去年生下龍鳳胎，鄧妻請育嬰假照顧兒子，女兒由保母照顧。鄧妻本月復職後，家庭作息改變，昨天父親節兩人疑為孩子照顧問題爭執，鄧開車送妻子到校後，載兒子駛入停車場，並從13樓墜樓死亡，當時男嬰還在未熄火的車內熟睡。

基隆市消防局信二分隊林姓隊員今天上午9點多，走向分隊後方空地時，看見鄧男在他眼前約3公尺處墜地，當場死亡。

消防小隊長吳永三在停車場逐樓查看，走到13樓發現鄧車未熄火、未上鎖，車窗略開啟。吳看到男嬰在車內熟睡，在鄧的家人未來之前，先抱回隊部，再由市府社會處社工接手照顧。

鄧的友人說，鄧和妻子去年生下龍鳳胎，感情和睦。鄧的個人臉書大頭貼放全家福照片，最近貼文是7月下旬帶妻小到和平島彩虹屋打卡、用餐，貼文「照例當然還是要先把鬼靈精怪小公主餵飽」，

鄧妻育嬰假請到7月底，8月恢復上班後，家庭作息出現變化，夫妻多次討論是否要繼續請育嬰假，讓鄧妻繼續在家照顧小孩。

意外發生後，警方到場採證，未在車內找到遺書。在查出鄧男身分後，通知鄧妻協助認屍。鄧妻聽到丈夫墜樓身亡，全身幾癱瘓。鄧的岳母接獲消息先到現場，她說，女兒和女婿昨早可能又吵架，沒想到竟是這種結局。

檢察官下午相驗，鄧妻指不知丈夫為何墜樓，對死因無異議，檢方排除他殺，將遺體發交家屬善後。

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